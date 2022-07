Sachin Tendulkar | సచిన్ కాదు.. సచిన్ సార్..! లబుషేన్‌పై ఫ్యాన్స్ ఆగ్రహం

July 30, 2022 / 06:33 PM IST

ఆస్ట్రేలియా ఆటగాడు మార్నస్ లబుషేన్ అత్యుత్సాహం అతడికి చేటు తెచ్చింది. భారత క్రికెట్ దిగ్గజం, ఇక్కడ అభిమానులు ‘దైవం’గా కొలిచే సచిన్ టెండూల్కర్‌ను లబుషేన్ మర్యాద లేకుండా ప్రస్తావించాడని నెటిజనులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సచిన్‌ను ఏకవచనంతో పిలవడంపై ట్విటర్ వేదికగా లబుషేన్‌కు చురకలంటిస్తున్నారు.

అసలు విషయానికొస్తే.. కామన్వెల్త్ క్రీడలలో భాగంగా 24 ఏండ్ల తర్వాత క్రికెట్‌ను ప్రవేశపెట్టడాన్ని ప్రస్తావిస్తూ సచిన్ ట్వీట్ చేశాడు. ‘కామన్వెల్త్ గేమ్స్‌లో మళ్లీ క్రికెట్‌ను చూడటం బాగుంది. ఈ ప్రయత్నంతో క్రికెట్‌కు కొత్త ప్రేక్షకులు చేరువవుతారు. భారత క్రికెట్ జట్టుకు శుభాకాంక్షలు’ అని సచిన్ ట్వీట్ చేశాడు.

సచిన్ ట్వీట్‌కు లబుషేన్ రిప్లై ఇస్తూ.. ‘అవును సచిన్. ఈ క్రమంలో ఆస్ట్రేలియా వర్సెస్ ఇండియా మంచి ప్రారంభ మ్యాచ్’ అని పేర్కొన్నాడు. ఇదే భారత అభిమానులకు ఆగ్రహం తెప్పించింది.

సచిన్‌ను ఏకవచనంతో పిలిచేంత గొప్పోడివా నువ్వు..? అని ఫైర్ అవుతున్నారు. ‘సచిన్..? భారత్‌లో ఏ ఒక్క క్రికెటర్ కూడా ఇలా పిలవడు. కొంచెం గౌరవం ఇవ్వడం నేర్చుకో..’, ‘నీ ట్వీట్ చూశాక మీ సంప్రదాయం ఏపాటిదో అర్థమవుతున్నది..’, ‘సచిన్ ఎంట్రీ ఇచ్చే సమయానికి నువ్వింక పుట్టి ఉండవు. ఆయనకు గౌరవిమవ్వడం నేర్చుకో..’ అని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మరో యూజర్ స్పందిస్తూ.. ‘సచిన్ కాదు.. సచిన్ సార్ అని పిలువు లబుషేన్..’ అని ట్వీటాడు.

Agreed Sachin. Aus v India is going to be an amazing opener too 👏🏼 — Marnus Labuschagne (@marnus3cricket) July 29, 2022

Mr. marnus, Sachin is almost double ur age. And his records tripple of yours. Have some respect while taking name. — Kalpesh B S,VIDEO JOURNALIST (@kalpeshsawardek) July 29, 2022

You should say Sachin sir !! Not Sachin — Cricket Apna l Indian cricket (@cricketapna1) July 29, 2022

