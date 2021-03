ముంబై: సోషల్‌మీడియాలో టీమ్‌ఇండియా కెప్టెన్‌, రన్‌మెషీన్‌ విరాట్‌ కోహ్లీకి ఏ స్థాయిలో ఫాలోయింగ్‌ ఉంటుందో ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. మైదానంలో అలవోకగా సెంచరీలు కొట్టే విరాట్‌(తొలి భారత సెలబ్రిటీ) ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లోనూ 100 మిలియన్ల ఫాలోవర్ల మార్క్‌ అందుకున్నాడు. ఇన్‌స్టాలో 10కోట్ల మంది ఫాలోవర్లను కలిగిన తొలి ఆసియా సెలబ్రిటీగా కోహ్లీ రికార్డు సృష్టించాడు. బాలీవుడ్‌ బ్యూటీ ప్రియాంక చోప్రా 60.8 మిలియన్‌ ఫాలోవర్లతో ఆసియా జాబితాలో రెండో స్థానంలో నిలిచింది.



తమ అభిమాన క్రికెటర్‌ విరాట్‌ సోషల్‌మీడియాలోనూ దుమ్మురేపుతున్నాడని ఫ్యాన్స్‌ సెలబ్రేషన్స్‌ చేసుకుంటున్నారు. 100MillionViratiansOnInsta హ్యాష్‌ట్యాగ్‌ ట్రెండింగ్‌లో ఉంది. ఇన్‌స్టాలో 100 మిలియన్‌ ఫాలోవర్ల క్లబ్‌లో చేరిన తొలి క్రికెటర్‌ విరాట్‌ కోహ్లీ అంటూ ఐసీసీ కూడా ట్వీట్‌ చేసింది. ఓవరాల్‌గా పోర్చుగీస్‌ ఫుట్‌బాలర్‌ క్రిస్టియానో రొనాల్డొ 266 మిలియన్‌ ఫాలోవర్లతో టాప్‌లో కొనసాగుతున్నాడు.

#100MillionViratiansOnInsta How it started How its Going pic.twitter.com/i2XsadRbDz

Century Machine ???? in Both The On-Field & The Off-Field ???? #100MillionViratiansOnInsta • @imVkohli pic.twitter.com/w0YQxOyuZp

