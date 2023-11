November 27, 2023 / 04:12 PM IST

IPL: ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా అత్యంత క్రేజ్ ద‌క్కించుకున్న స్పోర్ట్స్ లీగ్‌లో ఇండియ‌న్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్ (ఐపీఎల్‌) ప్ర‌త్యేక‌త‌ను చాటుతున్న‌ది. ఆట‌కు ఆటతో పాటు ఆట‌గాళ్ల‌కు సంపాద‌న‌, అభిమానుల‌కు వినోదాన్ని అందిస్తున్న ఈ మెగాటోర్నీలో ఆడేందుకు ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా ఉన్న క్రికెట‌ర్లు అమితాస‌క్తిని క‌న‌బ‌రుస్తారు. ఒక‌టి, రెండు సీజ‌న్లలో మెరుగైన ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌లు చేస్తే ఆ ఆట‌గాడికి కళ్లు చెదిరే డ‌బ్బులు అందుతున్న ఈ లీగ్‌లో ఆడేందుకు ప‌లువురు అంత‌ర్జాతీయ స్థాయి స్టార్ ఆట‌గాళ్లు త‌మ జాతీయ జ‌ట్టు ఆడే మ్యాచ్‌ల‌ను వ‌దిలేస్తున్నారంటే ఈ లీగ్ క్రేజ్‌ను అర్థం చేసుకోవ‌చ్చు. ఇంత‌టి ఆద‌ర‌ణ క‌లిగిన లీగ్‌లో ఆడాల‌ని త‌న‌కూ ఆశ‌గా ఉందంటున్నాడు పాక్ క్రికెట‌ర్ హ‌స‌న్ అలీ. అవ‌కాశ‌మొస్తే ఐపీఎల్ ఆడతాన‌ని ఆశాభావం వ్య‌క్తం చేశాడు.

హ‌స‌న్ మాట్లాడుతూ.. `ప్ర‌పంచంలో ప్ర‌తి క్రికెట‌ర్ ఐపీఎల్‌లో భాగం కావాల‌ని కోరుకుంటాడు. ఇది ప్ర‌పంచంలోనే అతిపెద్ద లీగ్. నాకూ ఐపీఎల్ ఆడాల‌ని ఉంది. ఒక‌వేళ భ‌విష్య‌త్‌లో అవ‌కాశ‌మొస్తే ఐపీఎల్‌లో క‌చ్చితంగా ఆడ‌తా..` అని చెప్పాడు.

Hasan Ali said “Every player wants to play IPL & it is my wish to play there. It is one of the biggest leagues in the world and I will definitely play there if there is an opportunity in the future”. [Samaa Lounge] pic.twitter.com/pKRjSDh9kh

