June 16, 2023 / 03:34 PM IST

Ashes Series : ఇంగ్లండ్, ఆస్ట్రేలియా జ‌ట్లు ప్ర‌తిష్ఠాత్మ‌కంగా భావించే యాషెస్ సిరీస్(Ashes Series) నేటితో షురూ కానుంది. ఎడ్జ్‌బాస్ట‌న్ స్టేడియం(Edgbaston) వేదిక‌గా తొలి టెస్టు జ‌ర‌గ‌నుంది. టాస్ గెలిచిన ఇంగ్లండ్ కెప్టెన్ బెన్ స్టోక్స్(Ben Stokes) ఫ‌స్ట్ బ్యాటింగ్ తీసుకున్నాడు. ఆసీస్ ఒక మ‌ర్పుతో బ‌రిలోకి దిగుతోంది. పేస‌ర్ మిచెల్ స్కార్ట్(Mitchell Starc) స్థానంలో జోష్ హేజిల్‌వుడ్(Josh Hazlewood) ఆడ‌నున్నాడు.

గ‌తసీజ‌న్‌లో కంగారుల గ‌డ్డ‌పై ఎదురైన ప‌రాభ‌వానికి ఇంగ్లండ్ ప్ర‌తీకారం తీర్చుకోవాల‌నే క‌సితో ఉంది. మ‌రోవైపు ఈమ‌ధ్యే ప్ర‌పంచ టెస్టు చాంపియ‌న్‌షిప్ ఫైన‌ల్లో భార‌త్‌ను ఓడించిన ఆసీస్ ప‌ట్టుద‌ల‌తో క‌నిపిస్తోంది. దాంతో, ఇరుజ‌ట్ల మ‌ధ్య హోరాహోరీ పోరాటం అభిమానుల‌ను అల‌రించ‌నుంది.

