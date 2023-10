October 15, 2023 / 01:39 PM IST

ICC Cricket World Cup 2023 | వ‌న్డే ప్రపంచకప్ టోర్నీ (ICC World Cup 2023)లో భాగంగా ఆదివారం జ‌రుగ‌నున్న మ్యాచ్‌లో ప‌సికున అఫ్గానిస్థాన్‌తో డిఫెండింగ్‌ చాంపియన్‌ ఇంగ్లండ్‌ జట్టు (Eng vs Afg) అమీతుమీకి సిద్ధమైంది. ఇక ఈ మెగా టోర్నీ తొలి మ్యాచ్‌లో న్యూజిలాండ్‌ చేతిలో ఓడిన అనంతరం తిరిగి పుంజుకొని బంగ్లాదేశ్‌ను చిత్తుచేసిన ఇంగ్లండ్‌ టీమ్‌.. అఫ్గాన్‌పై అదే జోరు కొనసాగించాలని చూస్తున్నది. ఈ క్ర‌మంలో టాస్ గెలిచిన ఇంగ్లండ్ టీమ్ బౌలింగ్ ఎంచుకుని అఫ్గానిస్థాన్‌కు బ్యాటింగ్ అప్ప‌గించింది. కాగా.. ఢిల్లీలోని అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియంలో జ‌రుగ‌నున్న ఈ మ్యాచ్ మధ్యాహ్నం 2 గంట‌ల‌కు ప్రారంభంకానుంది.

మరోవైపు ఆడిన రెండు మ్యాచ్‌ల్లోనూ ఓడిన అఫ్గానిస్థాన్‌.. బట్లర్‌ సేనకు గట్టి పోటీ ఇవ్వడానికి సిద్ధమవుతున్నది. 2019 వన్డే ప్రపంచకప్‌లో భాగంగా అఫ్గాన్‌తో జరిగిన పోరులో ఇంగ్లండ్‌ బ్యాటర్లు వీరబాదుడు బాది రికార్డులు బద్దలు కొట్టగా.. ఇప్పుడు దానికి ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని కాబూలీలు తహతహలాడుతున్నారు.

England have won the toss and elected to bowl first!

