August 27, 2024 / 09:40 PM IST

ECB : ఓల్ట్ ట్ర‌ఫోర్డ్ టెస్టులో జ‌య‌భేరి మోగించిన ఇంగ్లండ్(England) సిరీస్‌పై క‌న్నేసింది. ఆగ‌స్టు 29న మొద‌ల‌య్యే రెండో టెస్టులో విజ‌య‌మే ల‌క్ష్యంగా ఓలీ పోప్ సేన బ‌రిలోకి దిగ‌నుంది. అందుకని ఇంగ్లండ్ క్రికెట్ బోర్డు 11 మందితో కూడిన తుది స్క్వాడ్‌ను ప్ర‌క‌టించింది. తొలి టెస్టు స‌మ‌యంలో గాయ‌ప‌డిన పేస‌ర్ మార్క్ వుడ్(Mark Wood) స్థానంలో స్పీడ్‌స్ట‌ర్ ఓలీ స్టోన్‌(Olly Stone)ను సెలెక్ట‌ర్లు ఎంపిక చేశారు.

మూడేండ్ల నిరీక్ష‌ణ త‌ర్వాత స్టోన్ మ‌ళ్లీ ఇంగ్లండ్ త‌ర‌ఫున తొలి టెస్టు ఆడ‌నున్నాడు. అత‌డు చివ‌రిసారిగా 2021 జూన్‌లో టెస్టు మ్యాచ్ ఆడాడు. ఇప్ప‌టివ‌ర‌కూ ఇంగ్లండ్ త‌ర‌ఫున స్టోన్ మూడు టెస్టులు మాత్ర‌మే ఆడాడు. 19.40 స‌గ‌టుతో 10 వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టాడు.

🔄 We’ve made one change from Old Trafford…

Welcome, Olly Stone 🤝

— England Cricket (@englandcricket) August 27, 2024