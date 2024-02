February 22, 2024 / 02:35 PM IST

England : భార‌త ప‌ర్య‌ట‌న‌లో వ‌రుస‌గా రెండు ఓట‌ములతో షాక్ తిన్న‌ ఇంగ్లండ్‌(England)కు రాంచీ టెస్టు చావోరేవో లాంటింది. నాలుగో టెస్టులో గెలుపొంది సిరీస్ స‌మం చేయాల‌ని స్టోక్స్ సేన భావిస్తోంది. అందుక‌ని రాంచీ టెస్టుకు బల‌మైన జ‌ట్టును ప్ర‌క‌టించింది. మార్క్‌వుడ్, రెహాన్ అహ్మ‌ద్‌ల‌ను త‌ప్పించి.. ఫామ్‌లో ఉన్న పేస‌ర్ ఓలీ రాబిన్స‌న్, యువ స్పిన్న‌ర్ షోయ‌బ్ బ‌షీర్‌ల‌ను తుది జ‌ట్టులోకి తీసుకుంది. సిరీస్ అప్ప‌గిస్తారా? ఆడుతారా?

ఇంగ్లండ్ జ‌ట్టు : జాక్ క్రాలే, బెన్ డ‌కెట్, ఓలీ పోప్, జో రూట్, జానీ బెయిర్‌స్టో, బెన్ స్టోక్స్(కెప్టెన్), బెన్ ఫోక్స్(వికెట్ కీప‌ర్), టామ్ హ‌ర్ట్లే, ఓలీ రాబిన్స‌న్, జేమ్స్ అండ‌ర్స‌న్, షోయ‌బ్ బ‌షీర్.

