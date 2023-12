December 15, 2023 / 07:20 PM IST

Rohit Sharma: ప్రపంచంలోనే దిగ్గజ క్రికెటర్లు.. బంతితో పాటు బ్యాట్‌తోనూ అద్భుతాలు చేయగల మెరుగైన ఆటగాళ్లు.. ప్రతిభకు కొదవలేదు.. పెట్టుబడికి రంధి లేదు.. అభిమానగణానికి అంతే లేదు.. కానీ ఒక్క ఐపీఎల్‌ ట్రోఫీ నెగ్గడానికి ముంబై ఇండియన్స్‌ పడరాని పాట్లు పడింది. సచిన్‌ టెండూల్కర్‌, సనత్‌ జయసూర్య, రికీ పాంటింగ్‌, రాబిన్‌ ఊతప్ప, ఆండ్రూ సైమండ్స్‌, వంటి బ్యాటర్లు.. లసిత్‌ మలింగ, షాన్‌ పొలాక్ వంటి బౌలర్లు ఉన్నా సచిన్‌, హార్భజన్‌, పాంటింగ్‌.. ఇలా సారథులు మారుతున్నా ఆ జట్టు ఐదేండ్ల పాటు ఐపీఎల్‌ ట్రోఫీ కోసం కండ్లు కాయలు కాసేలా చూసింది. 2008 నుంచి 2013 దాకా ఐదేండ్ల కాలంలో ముంబై ఫైనల్‌ చేరింది 2010 సీజన్‌లో మాత్రమే..

‘ఇక ముంబైకి ఐపీఎల్‌ ట్రోఫీ కలేనేమో..?’అని అభిమానులు భావిస్తున్న తరుణంలో ముంబైకి ‘ట్రంప్‌ కార్డు’లా దొరికాడు రోహిత్‌ శర్మ. తెలుగు మూలాలున్న ఈ నాగ్‌పూర్‌ క్రికెటర్‌.. ముంబై కీర్తిని ఐపీఎల్‌లో ఇతర జట్లు అందనంత ఎత్తుకు తీసుకెళ్లాడు. అతడి హయాంలో ముంబై ఏకంగా ఐదు ట్రోఫీలను నెగ్గి ఈ లీగ్‌లోనే మోస్ట్‌ సక్సెస్‌ఫుల్‌ టీమ్‌గా నిలిచింది.

2011లో ఎంట్రీ..

2011లో జరిగిన వేలంలో ముంబైతో చేరిన రోహిత్‌.. 2013లో రికీ పాంటింగ్‌ నుంచి సారథ్య పగ్గాలు అందుకున్నాడు. సీజన్‌ మధ్యలోనే పాంటింగ్‌ కెప్టెన్సీ నుంచి తప్పుకోవడంతో ఆ బాధ్యతలు అందుకున్న రోహిత్‌.. తొలి ప్రయత్నంలోనే తానెంటో నిరూపించుకున్నాడు. ఐదేండ్లపాటు ముంబైకి కలగా మిగిలిన ఐపీఎల్‌ ట్రోఫీని.. షర్ట్‌ బటన్‌ వేసుకున్నంత ఈజీగా ముంబైకి అందించాడు. ఆ తర్వాత సీజన్‌లో కూడా ముంబైని ప్లేఆఫ్స్‌కు చేర్చిన రోహిత్‌ .. 2015, 2017లలోనూ ట్రోఫీలు అందించాడు. ఇక 2019, 2020లలో వరుసగా రెండు ట్రోఫీలను అందుకున్నాడు. గత సీజన్‌లో ముంబై ప్లేఆఫ్స్‌ చేరింది. మొత్తంగా రోహిత్‌ సారథ్యంలో ముంబై.. 158 మ్యాచ్‌లు ఆడి 87 మ్యాచ్‌లలో విజయాలు సాధించగా 67 ఓడింది. నాలుగు మ్యాచ్‌లు టై అయ్యాయి.

Ro,

In 2013 you took over as captain of MI. You asked us to 𝐁𝐞𝐥𝐢𝐞𝐯𝐞. In victories & defeats, you asked us to 𝘚𝘮𝘪𝘭𝘦. 10 years & 6 trophies later, here we are. Our 𝐟𝐨𝐫𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐜𝐚𝐩𝐭𝐚𝐢𝐧, your legacy will be etched in Blue & Gold. Thank you, 𝐂𝐚𝐩𝐭𝐚𝐢𝐧 𝐑𝐎💙 pic.twitter.com/KDIPCkIVop

