న్యూఢిల్లీ: భారత మాజీ కెప్టెన్‌ మహేంద్ర సింగ్‌ ధోనీ నేడు 39వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నాడు. ఈ సందర్భంగా సహచర క్రికెటర్లు, సెలబ్రిటీలు, అభిమానులు సోషల్‌మీడియాలో ధోనీకి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అన్ని ఐసీసీ ట్రోఫీలు గెలిచిన ఏకైక కెప్టెన్‌ మహీ కోసం ఓ కొత్త పాటను వెస్టిండీస్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ డ్వేన్‌ బ్రావో రూపొందించాడు. ఇవాళ ధోనీ జన్మదినం సందర్భంగా ‘హెలికాప్టర్‌ సాంగ్‌ ’ ను తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ అకౌంట్‌లో రిలీజ్ చేశాడు. ధోనీ సాంగ్‌ సోషల్‌మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

బ్రావో ఓ గొప్ప ఆల్‌రౌండర్‌ మాత్రమే కాదు.. మంచి గాయకుడు కూడా. తనే స్వయంగా పాటు రాసి వీడియోలు రూపొందిస్తాడు. ఆ పాటలకు అదిరిపోయే స్టెప్పులు వేస్తాడు. గతంలో అతడు రూపొందించిన డీజే..ఛాంపియన్‌ ప్రపంచవ్యాప్తంగా మంచి ఆదరణ లభించింది. 2019 జూలై 9న ప్రపంచకప్‌ సెమీఫైనల్లో ధోనీ తన ఆఖరి మ్యాచ్‌ ఆడాడు. ఇప్పటికి ఏడాదవుతోంది



The Helicopter 7 has taken off! @DJBravo47's tribute to #Thala @msdhoni, his brother from another mother! #HappyBirthdayDhoni #WhistlePodu ???????? pic.twitter.com/KAs8gGFIzt