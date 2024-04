April 13, 2024 / 07:44 PM IST

Dipendra Singh Airee : టీ20ల్లో మ‌రో సంచ‌న‌లం న‌మోదైంది. పొట్టి ఫార్మాట్‌లో 9 బంతుల్లోనే యాభై కొట్టిన నేపాల్ చిచ్చ‌ర‌పిడుగు దీపేంద్ర సింగ్ ఐరీ(Dipendra Singh Airee) మ‌రోసారి చ‌రిత్ర‌ సృష్టించాడు. ఊచ‌కోత‌కు కేరాఫ్ అయిన దీపేంద్ర ఈసారి ఏకంగా ఆరు బంతుల్లో ఆరు సిక్స‌ర్లు కొట్టాడు. ఈ ఫీట్ సాధించిన మూడో ఆట‌గాడిగా చ‌రిత్ర‌పుట‌ల్లో నిలిచాడు.

దీపేంద్ర కంటే ముందు టీమిండియా మాజీ ఆల్‌రౌండ‌ర్ యువ‌రాజ్ సింగ్(Yuvraj Singh), వెస్టిండీస్ విధ్వ‌సంక క్రికెట‌ర్ కీర‌న్ పోలార్డ్‌(Keiran Pollard)లు పొట్టి క్రికెట్‌లో ఈ ఘ‌న‌త సాధించారు. ఏసీసీ ప్రీమియ‌ర్ క‌ప్‌(ACC Premier Cup)లో భాగంగా ఖ‌తార్‌పై దీపేంద్ర విశ్వ‌రూపం ప్ర‌ద‌ర్శించాడు. క‌మ్రాన్ ఖాన్ వేసిన‌ ఇన్నింగ్స్ ఆఖ‌రి ఓవ‌ర్‌లో ఒక్క బంతినీ వ‌ద‌ల‌కుండా స్టాండ్స్‌లోకి పంపాడు. అత‌డి ధాటికి కమ్రాన్ ఆ ఓవ‌ర్‌లో 36 ప‌రుగులు స‌మ‌ర్పించుకున్నాడు.

