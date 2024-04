April 7, 2024 / 05:32 PM IST

Dinesh Karthik : ఐపీఎల్ 17వ సీజ‌న్‌తో టీమిండియా మాజీ క్రికెట‌ర్ దినేశ్ కార్తిక్(Dinesh Karthik) మ‌ళ్లీ ఫినిష‌ర్‌గా అవ‌త‌రామెత్తాడు. అనుభ‌వ‌జ్ఞుడైన కార్తిక్ రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు(Royal Challengers Bengaluru)కు లోయ‌ర్ ఆర్డ‌ర్‌లో కొండంత అండ‌గా నిలుస్తున్నాడు. తాజాగా అత‌డు త‌న‌ కెరీర్‌కు గురించి ఆస‌క్తిక‌ర విష‌యాలు వెల్ల‌డించాడు. రాజ‌స్థాన్ రాయ‌ల్స్‌(Rajasthan Royals)పై ఓట‌మి అనంత‌రం కార్తిక్ యూట్యూబ్ షో కుట్టి స్టోరీస్‌(Kutty Stories)లో స్పిన్ లెజెండ్ ర‌విచంద్ర‌న్ అశ్విన్‌(R Ashwin)తో మాట్లాడాడు. త‌న‌ కెరీర్‌లో ప‌శ్చాత్తాపానికి గురైన‌ సంద‌ర్భాలు రెండే రెండు ఉన్నాయ‌ని చెప్పాడు.

‘నా సుదీర్ఘ క్రికెట్ కెరీర్‌లో బాధ‌ప‌డ్డ సంద‌ర్భాలు ఆ రెండే. ఒక‌టి ముంబై ఇండియ‌న్స్ న‌న్ను అట్టిపెట్టుకోలేదు. నా కెరీర్‌కు ఎంతో మేలు చేసిన ముంబై ఫ్రాంచైజీ అలా వ‌దిలేస్తుంద‌ని ఊహించ‌లేదు. ఇక రెండోది ఏంటంటే.. చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్‌కు ఆడాల‌ని ఉంది. కానీ, ఇప్ప‌టివ‌ర‌కూ ఆ క‌ల నెర‌వేర‌లేదు’ అని కార్తిక్ వెల్ల‌డించాడు.

