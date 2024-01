January 13, 2024 / 02:04 PM IST

Dhruv Jurel: త్వరలో స్వదేశంలో ఇంగ్లండ్‌తో జరగాల్సి ఉన్న ఐదు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌కు గాను సెలక్టర్లు తొలి రెండు టెస్టులకు ప్రకటించిన జట్టులో అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తూ ఉత్తరప్రదేశ్‌కు చెందిన యువ వికెట్‌ కీపర్‌ ధ్రువ్‌ జురెల్‌ను ఎంపికచేసిన విషయం తెలిసిందే. 22 ఏండ్ల ఈ యువ ఆటగాడు దేశవాళీతో పాటు ఐపీఎల్‌లో రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌ తరఫునే గాక ఇండియా ‘ఎ’ తరఫున దుమ్మురేపుతున్నాడు. ఇటీవల కాలంలో దేశవాళీలోనూ నిలకడగా ఆడుతున్న జురెల్‌.. భారత జట్టులో చోటు దక్కించుకోవడంపై ఉబ్బితబ్బిబ్బవుతున్నాడు. ఈ విషయం తెలియగానే తన కుటుంబం మొత్తం షాక్‌లో ఉన్నదని, తన తండ్రి అయితే తాను ఏ ఇండియా టీమ్‌కు సెలక్ట్‌ అయ్యావని ఆసక్తికరంగా అడిగినట్టు తెలిపాడు.

సెలక్టర్లు జట్టును ప్రకటించిన తర్వాత జురెల్‌ మాట్లాడుతూ… ‘‘ఈ విషయం (టీమిండియాకు సెలక్ట్‌ అవడం) మా నాన్నకు చెప్పగానే ఆయన ఆనందంతో ఉబ్బితబ్బిబ్బయిపోయాడు. ‘నువ్వు ఏ ఇండియా టీమ్‌కు సెలక్ట్‌ అయ్యావ్‌’ అని మరోసారి కన్ఫమ్‌ చేసుకున్నాడు. అప్పుడు నేను రోహిత్‌ భయ్యా, విరాట్‌ భయ్యా ఆడే టీమ్‌కు సెలక్ట్‌ అయ్యా అని చెప్పా. నా కుటుంబం మొత్తానికి ఇది అత్యంత బావోద్వేగమైన సందర్భం..‘’ అని చెప్పుకొచ్చాడు.

Dhruv Jurel said “My mother sold her only gold chain she had to buy my first cricket kit, my parents are truly my inspiration”. [Jagran News/Abhishek Tripathi] pic.twitter.com/2M0VvUBk58

