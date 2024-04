April 1, 2024 / 11:39 AM IST

వైజాగ్: ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్‌తో ఆదివారం జ‌రిగిన ఐపీఎల్ మ్యాచ్‌లో చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్ జ‌ట్టు 20 ప‌రుగుల తేడాతో ఓట‌మిపాలైంది. అయితే ఈ మ్యాచ్‌లో చెన్నై జ‌ట్టు మాజీ కెప్టెన్ ధోనీ(Dhoni).. త‌న ప‌వ‌ర్ హిట్టింగ్ ఎలా ఉంటుందో చూపించాడు. ఈ సీజ‌న్‌లో తొలి సారి బ్యాటింగ్ చేసిన అత‌ను.. కేవ‌లం 16 బంతుల్లో 37 ర‌న్స్ చేశాడు. 231 స్ట్ర‌యిక్ రేట్‌తో చెల‌రేగిపోయాడు. వాస్త‌వానికి చెన్నై జ‌ట్టు మ్యాచ్ నెగ్గే ప‌రిస్థితి లేకున్నా.. చివ‌రి ఓవ‌ర్‌లో ధోనీ కొన్ని ప‌వ‌ర్‌ఫుల్ స్ట్రోక్స్‌తో క్రికెట్ ప్రేమికుల్ని అల‌రించాడు.

WHAT YEAR IS THIS? WHAT IS HAPPENING? WE’RE ABSOLUTELY OUT OF WORDS! #IPLonJioCinema #Dhoni #TATAIPL #DCvCSK pic.twitter.com/RQxe5GKuWg

— JioCinema (@JioCinema) March 31, 2024