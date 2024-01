January 19, 2024 / 11:25 AM IST

Newzealand : న్యూజిలాండ్ క్రికెట్‌లో క‌రోనా(Carona) క‌ల‌క‌లం సృష్టిస్తోంది. ఇప్ప‌టికే ఆల్‌రౌండ‌ర్ మిచెల్ శాంట్న‌ర్ (Mitchell Santner) క‌రోనా బారిన ప‌డ‌గా.. తాజాగా విధ్వంస‌క ఓపెన‌ర్ డెవాన్ కాన్వే (Devan Conway)కు కోవిడ్-19 పాజిటివ్‌ వ‌చ్చింది. వెంట‌నే అప్ర‌మ‌త్త‌మైన మేనేజ్‌మెంట్ కాన్వేను ఐసోలేష‌న్‌లో ఉంచింది. దాంతో, పాకిస్థాన్‌తో జ‌రిగే నాలుగో టీ20 మ్యాచ్‌కు కాన్వే స్థానంలో చాడ్ బోవెస్‌(Chad Boves)ను ఎంపిక చేశారు.

ఈ విష‌యాన్ని న్యూజిలాండ్ క్రికెట్ సోష‌ల్‌మీడియా ద్వారా వెల్ల‌డించింది. ‘క‌రోనా కార‌ణంగా పాకిస్థాన్‌తో జ‌రిగే నాలుగో టీ20 మ్యాచ్‌కు కాన్వే దూరం కానున్నాడు. గురువారం అత‌డికి పాజిటివ్ రావ‌డంతో క్రిస్ట్‌చ‌ర్చ్‌లో జ‌ట్టు బ‌స చేసిన హోటల్‌లో ఈ స్టార్ ఓపెన‌ర్ విశ్రాంతి తీసుకోనున్నాడు. కాంటెర్‌బరీ కింగ్స్ బ్యాట‌ర్ చాడ్ బొవేస్ జ‌ట్టుతో క‌లువ‌నున్నాడు’ అని పోస్ట్‌లో తెలిపింది.

Devon Conway has been ruled out of the fourth T20I against Pakistan after testing positive for COVID. Conway has been in isolation at the team’s Christchurch hotel after testing positive yesterday. Canterbury Kings batsman Chad Bowes will join the squad today as cover. #NZvPAK

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) January 19, 2024