DC vs RR : సొంత‌మైదానంలో ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్‌(Delhi Capitals) ఓపెన‌ర్ జేక్ ఫ్రేజ‌ర్ మెక్‌గుర్క్(50) విధ్వంసం సృష్టించాడు. అల‌వోక‌గా బౌండ‌రీల మీద బౌండ‌రీలు బాదేసిన‌ ఈ చిచ్చ‌ర‌పిడుగు 19 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచ‌రీ కొట్టాడు. బౌల్ట్ వేసిన తొలి ఓవ‌ర్లో ఒక‌టే ఫోర్ కొట్టినా.. ఆ త‌ర్వాత సందీప్ శ‌ర్మ‌, అవేశ్ ఖాన్‌ల‌ను ఉతికేశాడు. అవేశ్ వేసిన నాలుగో ఓవ‌ర్లో రెచ్చిపోయిన మెక్‌గుర్క్ వ‌రుస‌గా.. 4, 4, 4, 6, 4, 6 బాది హాఫ్ సెంచ‌రీ పూర్తి చేసుకున్నాడు.

