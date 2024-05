May 26, 2024 / 04:19 PM IST

Sachin Tendulkar : భారత లెజెండరీ క్రికెటర్‌ సచిన్‌ టెండూల్కర్‌ (Sachin Tendulkar) తన తండ్రి రమేశ్‌ టెండూల్కర్‌ (Ramesh Tendulkar) ను గుర్తు చేసుకుంటూ సోషల్‌ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్‌ ఎక్స్‌ (X) వేదికగా ఒక హృద్యమైన పోస్ట్‌ పెట్టాడు. ఆదివారం (మే 26న) రమేశ్‌ టెండూల్కర్‌ 25వ వర్ధంతి నేపథ్యంలో ఆయనను తలుచుకుంటూ ‘నేను మిమ్మల్ని మిస్సవుతున్నా బాబా’ అని సచిన్‌ తన ఎక్స్‌ పోస్టులో పేర్కొన్నాడు.

‘బాబా మమ్మల్ని వదిలి వెళ్లిపోయి 25 ఏళ్లు. ఇప్పుడు ఆయన పాత కుర్చీ దగ్గర నిలబడితే ఆయన ఇక్కడే ఉన్నట్లుగా అనిపిస్తున్నది. బాబా మరణించినప్పుడు నాకు కేవలం 26 ఏళ్లు. ఇప్పుడు 51 ఏళ్లు. నా జీవితంతోపాటు చాలా మంది ఇతరుల జీవితాలపై ఆయన ప్రభావం ఎంత ఉండేదో నేను స్పష్టంగా చూశాను. దాదాపు 43 ఏళ్ల తర్వాత ఆయన 25వ వర్ధంతి రోజున ఈ ప్రదేశాన్ని సందర్శించడం ఓ అపూర్వమైన భావోద్వేగాన్ని రేకెత్తిస్తోంది. ఆయన వివేకం, దయాగుణం ఇప్పటికీ నన్ను ఇన్‌స్పైర్‌ చేస్తున్నాయి. ప్రతి రోజూ నేను మిమ్మల్ని మిస్సవుతున్నా బాబా. మీరు నాలో నింపిన విలువలతోనే నేను జీవిస్తున్నానని భావిస్తున్నా బాబా’ అని సచిన్ తన పోస్టులో పేర్కొన్నాడు.

కాగా, సచిన్‌ టెండూల్కర్‌ 1999లో ఇంగ్లండ్‌లో వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌ ఆడుతున్న సమయంలో ఆయన తండ్రి రమేశ్‌ టెండూల్కర్‌ మరణవార్త అందింది. దాంతో భారత్‌కు తిరిగి వచ్చిన టెండూల్కర్‌ అంత్యక్రియలు ముగిసన అనంతరం మళ్లీ ఇంగ్లండ్‌ వెళ్లాడు. కెన్యాతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో సెంచరీ చేశాడు. సెంచరీ పూర్తవగానే సచిన్‌ బ్యాట్‌ను పైకెత్తి, ఆకాశం వైపు చూస్తే ఆ సెంచరీని తన తండ్రికి అంకితమిచ్చాడు.

It has been 25 years since Baba left us, but standing by his old chair today, it feels like he is still here. I was only 26 at the time, and now, at 51, I see even more clearly how much he impacted my life and the lives of many others. Visiting this place after 43 years on his… pic.twitter.com/4nPY0g3hGR

