January 22, 2024 / 11:34 AM IST

Australian Open : ఆస్ట్రేలియ‌న్ ఓపెన్‌లో సంచ‌ల‌నాల ప‌రంప‌ర కొన‌సాగుతోంది. వ‌ర‌ల్డ్ నంబ‌ర్ 1 ఇగా స్వియాటెక్(Iga Swiatek) మూడో రౌండ్‌లోనే వెనుదిర‌గ‌గా.. తాజాగా రెండు సార్లు చాంపియ‌న్ విక్టోరియా అజ‌రెంక‌(Victoria Azarenka)కు చుక్కెదురైంది. నాలుగో రౌండ్‌లో 93వ ర్యాంక‌ర్‌ డ‌యానా య‌స్ట్రెమ‌స్క‌ (Dayana Yastremska) చేతిలో అజ‌రెంక ఓట‌మి పాలైంది.

సోమ‌వారం 2 గంట‌ల 7 నిమిషాల పాటు సాగిన మ్యాచ్‌లో ఉక్రెయిన్ క్రీడాకారిణి డ‌యాన సంచ‌ల‌న ఆట‌తో చెల‌రేగింది. తొలి సెట్‌నుంచి దూకుడుగా ఆడిన డ‌యాన‌ 7-6(6), 6-4తో అజ‌రెంక‌ను మ‌ట్టిక‌రిపించి తొలిసారి గ్రాండ్‌స్లామ్ క్వార్ట‌ర్స్‌లో అడుగు పెట్టింది.

From qualifying to QUARTERFINALS 🙌 @D_Yastremska delivers her best-ever Grand Slam result! #AusOpen • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/wCR1plg9Ea

‘దూకుడుగా ఆడాడమంటే నాకిష్టం. అలాగ‌ని పొర‌పాట్లు చేయ‌డం న‌చ్చ‌దు. ఈరోజు కొంచెం అలిసిపోయిన‌ట్టు అనిపించింది. సెకండ్ సెట్‌లో వెన‌క‌బ‌డిన‌ప్పుడు మా కోచ్ రెండు షాట్లు ఆడు అని చెప్పారు. ఆ త‌ర్వాత పుంజుకొని అజ‌రెంక‌ను ఓడించాను’ అని మ్యాచ్ అనంత‌రం కోర్టు ఇంట‌ర్వ్యూలో డ‌యాన తెలిపింది. సెమీస్ ఫైట్‌లో డ‌యాన చెక్ రిప‌బ్లిక్‌కు చెందిన లిండా నొస్కోవాతో త‌ల‌ప‌డ‌నుంది.

A sad end to the action on MCA as Elina Svitolina retires with injury at 0-3.

Linda Noskova advances to the quarterfinals.

Speedy recovery, Elina 💙#AusOpen pic.twitter.com/mFcJuu7GAX

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2024