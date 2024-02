February 13, 2024 / 09:20 PM IST

David Warner: ఆస్ట్రేలియా ఓపెనర్‌ డేవిడ్‌ వార్నర్‌ సొంతగడ్డపై ఆడిన ఆఖరి ఇంటర్నేషనల్‌ మ్యాచ్‌లో మరో అరుదైన ఘనతను సొంతం చేసుకున్నాడు. స్వదేశంలో వెస్టిండీస్‌తో జరిగిన మూడు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లో భాగంగా మంగళవారం పెర్త్‌ వేదికగా ముగిసిన ఆఖరి టీ20లో 49 బంతుల్లోనే 81 పరుగులు చేసిన వార్నర్‌.. పొట్టి ఫార్మాట్‌లో 12 వేల పరుగులు పూర్తిచేసిన తొలి ఆస్ట్రేలియా క్రికెటర్‌గా నిలిచాడు. జాతీయ జట్టుతో పాటు పలు లీగ్స్‌లో టీ20 మ్యాచ్‌లు ఆడుతున్న వార్నర్‌.. మూడో టీ20కి ముందు 48 పరుగుల దూరంలో ఉన్నాడు. కానీ ఈ మ్యాచ్‌లో 81 పరుగులు చేయడంతో అతడు 12వేల పరుగుల మైలురాయిని అధిగమించాడు.

పొట్టి క్రికెట్‌లో 12వేల పరుగులు పూర్తిచేసుకున్నవారిలో ఓవరాల్‌గా ఐదో స్థానంలో ఉన్న వార్నర్‌.. ఆస్ట్రేలియా నుంచి మాత్రం ఈ ఘనత అందుకున్న తొలి క్రికెటర్‌గా రికార్డులెకెక్కాడు. ఈ జాబితాలో క్రిస్‌ గేల్‌, షోయభ్‌ మాలిక్‌, కీరన్‌ పొలార్డ్‌, అలెక్స్‌ హేల్స్‌లు వార్నర్‌ కంటే ముందున్నాడు. ఈ ఫార్మాట్‌లో అత్యంత వేగంగా 12 వేల పరుగుల మైలురాయిని అందుకున్న రెండో క్రికెటర్‌ వార్నర్‌. క్రిస్‌ గేల్‌ 343 మ్యాచ్‌లలో ఈ ఘనత అందుకోగా వార్నర్‌ 368 మ్యాచ్‌లలో చేశాడు. అలెక్స్‌ హేల్స్‌ (435 మ్యాచ్‌లు), షోయభ్‌ మాలిక్‌ (486)లు తర్వాతి స్థానాల్లో ఉన్నారు.

ఇక ఆస్ట్రేలియా తరఫున టీ20లలో మూడు వేల పరుగుల మైలురాయిని దాటిన రెండో క్రికెటర్‌గా వార్నర్‌ నిలిచాడు. ఈ జాబితాలో ఆరోన్‌ ఫించ్‌.. అగ్రస్థానంలో ఉన్నాడు. ఫించ్‌.. 103 మ్యాచ్‌లలో 3,120 పరుగులు చేయగా.. వార్నర్‌ 102 మ్యాచ్‌లలో 3,067 రన్స్‌ చేశాడు. ఈ జాబితాలో విరాట్‌ కోహ్లీ (4,037), రోహిత్‌ శర్మ (3974)లు అగ్రస్థానాల్లో ఉన్నారు. విండీస్‌పై పెర్త్‌ వేదికగా ముగిసిన మ్యాచ్‌తో సొంతగడ్డపై ఆఖరి ఇంటర్నేషనల్‌ మ్యాచ్‌ ఆడానని చెప్పిన వార్నర్‌.. ఈ ఏడాది జూన్‌లో జరుగబోయే టీ20 వరల్డ్‌ కప్‌ తర్వాత రిటైర్‌ అవుతానని చెప్పిన విషయం తెలిసిందే.

