March 31, 2023 / 01:34 PM IST

అహ్మాదాబాద్‌: ఐపీఎల్(IPL) 2023 సీజ‌న్ మ‌రికొన్ని గంట‌ల్లో ప్రారంభంకానున్న‌ది. తొలి మ్యాచ్‌లో డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్‌తో చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్ త‌ల‌ప‌డ‌నున్న‌ది. అహ్మ‌దాబాద్‌లోని న‌రేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో జ‌ర‌గ‌నున్న ఈ మ్యాచ్‌కు అంతా సిద్ద‌మైంది. అయితే గుజ‌రాత్ జ‌ట్టుకు కీల‌క ప్లేయ‌ర్ మిస్స‌వుతున్నాడు. గ‌త సీజ‌న్‌లో కీ రోల్ ప్లే చేసిన సౌతాఫ్రికా బ్యాట‌ర్ డేవిడ్ మిల్ల‌ర్‌(David Miller).. ఇవాళ్టి మ్యాచ్‌కు అందుబాటులో ఉండ‌డం లేదు. నెద‌ర్లాండ్‌తో సౌతాఫ్రికా జ‌ట్టు వ‌న్డే సిరీస్ ఆడుతున్న నేప‌థ్యంలో.. ప్ర‌స్తుతం ఇంకా ఐపీఎల్ జ‌ట్టుతో ఆ ప్లేయ‌ర్ జాయిన్ కాలేదు. ఏప్రిల్ ఒక‌టో తేదీ త‌ర్వాత మిల్ల‌ర్ .. గుజ‌రాత్ జ‌ట్టుతో చేరే అవ‌కాశాలు ఉన్నాయి.

— IndianPremierLeague (@IPL) March 31, 2023