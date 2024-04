April 5, 2024 / 09:50 PM IST

IPL 2024 SRH vs CSK : స్వ‌ల్ప ఛేద‌న‌లో హైద‌రాబాద్ తొలి వికెట్ కోల్పోయింది. సిక్స‌ర్ల మోత‌తో స్కోర్ బోర్డును ప‌రుగులు పెట్టించిన ఓపెన‌ర్ అభిషేక్ శ‌ర్మ‌(37) ఔట‌య్యాడు. దీప‌క్ చాహ‌ర్ బౌలింగ్‌లో భారీ షాట్ ఆడి బౌండ్రీ వ‌ద్ద జడేజా చేతికి చిక్కాడు. దాంతో, 46 ప‌రుగుల వ‌ద్ద ఎస్ఆర్‌హెచ్ తొలి వికెట్ ప‌డింది. మ‌రోవైపు ట్రావిస్ హెడ్(9), ఎడెన్ మ‌ర్క్‌ర‌మ్‌(10)లు ధాటిగా ఆడుతున్నారు. 4 ఓవ‌ర్ల‌కు స్కోర్.. 57/1. హైద‌రాబాద్ విజ‌యానికి 109 ప‌రుగులు కావాలి.

