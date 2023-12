December 22, 2023 / 03:20 PM IST

Tushar Deshpande : ఐపీఎల్ 16వ‌ సీజ‌న్‌(IPL 2023)లో అద‌రగొట్టిన చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్ పేస‌ర్ తుషార్ దేశ్‌పాండే(Tushar Deshpande) వివాహ బంధంలో అడుగుపెట్టాడు. ఈ యంగ్ ఫాస్ట్ బౌల‌ర్ శుక్ర‌వారం త‌న చిన్న‌నాటి స్నేహితురాలు న‌భ గ‌డ్డంవ‌ర్‌(Nabha Gaddamwar)ని పెళ్ళి చేసుకున్నాడు. ఈ సంద‌ర్భంగా తుషార్, న‌భ సంప్ర‌దాయ దుస్తుల్లో త‌ళుక్కుమ‌న్నారు. కుటుంబ‌స‌భ్యులు, బంధుమిత్రుల స‌మ‌క్షంలో జ‌రిగ‌ని త‌మ క‌ల్యాణ వేడుక‌కు సంబంధించిన వివాహ వేడుక ఫొటోల‌ను అభిమానుల కోసం ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పోస్ట్ చేశాడు.

ఆ ఫొటోల‌కు తుషార్.. ‘కొత్త ఆరంభం సంద‌ర్భంగా ప‌ర‌స్ప‌రం హృద‌యాలు మార్చుకున్నాం’ అని క్యాప్ష‌న్ రాశాడు. ఈ కొత్త జంట‌కు ఆన్‌లైన్‌లో శుభాకాంక్ష‌లు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. తుషార్ ప్రాతినిధ్యం వ‌హిస్తున్న‌ చెన్నై ఫ్రాంచైజీ కూడా తుషార్, న‌భాల‌కు అభినంద‌న‌లు తెలుపుతూ పోస్ట్ పెట్టింది. ఇక నుంచి నువ్వు జీవిత‌కాలంలో ప్రేమ‌, సంతోషం, అనుబంధాన్ని ఆమెతో షేర్ చేసుకుంటావు. కంగ్రాట్స్ టు సూప‌ర్ క‌పుల్ అని సీఎస్కీ ఎక్స్‌లో పోస్ట్ పెట్టింది.

తుషార్, న‌భ ఇద్ద‌రూ చిన్న‌ప్పుడు ఒకే బ‌డిలో చ‌దువుకున్నారు. అప్ప‌టి నుంచి మొద‌లైన‌ స్నేహం కాస్త ఆ త‌ర్వాత ప్రేమ‌గా మారింది. వీళ్ల ప్రేమ‌కు ఇరుకుటుంబాలు అంగీకారం తెల‌ప‌డంతో ఐపీఎల్ 16వ సీజ‌న్ ముగిశాక ఘ‌నంగా ఎంగేజ్‌మెంట్ నిర్వ‌హించిన విష‌యం తెలిసిందే.

Here’s Tu share a lifetime of love, joy and happily ever after🫶🏼🥰

Congrats to the #SuperCouple! 💛🤩@TusharD_96 pic.twitter.com/vklYtCaYBd

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) December 22, 2023