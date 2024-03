March 22, 2024 / 03:33 PM IST

IPL 2024 : ఐపీఎల్ 17వ సీజన్ ఆరంభానికి ముందే డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్‌కు గుడ్‌న్యూస్. చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్ స్టార్ పేస‌ర్ మథీశ ప‌థిర‌న (Matheesha Parhirana) ఫిట్‌నెస్ సాధించాడు. తొడ‌కండ‌రాల గాయంతో ఐపీఎల్‌కు దూర‌మ‌వుతాడ‌నుకున్న‌ ఈ జూనియ‌ర్ మ‌లింగ‌.. ఐపీఎల్ 17 సీజ‌న్‌లో భాగం కానున్నాడు. ప‌థిర‌న ఐపీఎల్ ఎంట్రీ విష‌యాన్ని అత‌డి మేనేజ‌ర్ అమిలా క‌లుగ‌లాగే శుక్ర‌వారం ఎక్స్ ఖాతాలో ఓ పోస్ట్ పెట్టాడు.

‘ప‌థిర‌ణ ఎక్క‌డ‌? అనే ప్ర‌శ్న‌కు స‌మాధాన‌మిదే. అత‌డు ఫిట్‌గా ఉన్నాడు. బుల్లెట్ లాంటి బంతులు సంధించేందుకు రెడీ అవుతున్నాడు. సిద్ధంగా ఉండండి. ఎట్ట‌కేల‌కు లెజెండ్‌తో క‌లిశాను’ అని క‌లుగ‌లగ త‌న పోస్ట్‌లో రాసుకొచ్చాడు. అయితే.. శ్రీ‌లంక క్రికెట్ ప‌థిరన‌కు ఎన్‌వోసీ(NOC) ఎప్పుడు ఇస్తుంది? అనేది తెలియాల్సి ఉంది. దాంతో, రుతురాజ్ గైక్వాడ్ సేన తొలి రెండు లేదా మూడు మ్యాచ్‌ల‌కు ఈ స్పీడ్‌స్ట‌ర్ దూర‌మ‌య్యే అవ‌కాశముంది.

The answer to “Where’s Pathirana”

He is fit and ready to throw Thunder ⚡ balls. Be ready 💣.

Finally a 📸 together with the Legend @matheesha_9 😄 #WhistlePodu #csk #IPL2024 pic.twitter.com/JKsv9gacWm

— Amila Kalugalage (@akalugalage) March 22, 2024