August 5, 2024 / 04:14 PM IST

CSK – WPL : ఇండియ‌న్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్‌లో తిరుగులేని జ‌ట్లలో చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్ (Chennai Super Kings) ఒక‌టి. మ‌హేంద్ర సింగ్ ధోనీ (MS Dhoni) కెప్టెన్సీలో ఐదు ట్రోఫీలు కొల్ల‌గొట్టిన ఈ ఫ్రాంచైజీ ఇప్పుడు మ‌హిళ‌ల ప్రీమియ‌ర్ లీగ్‌ (WPL)లోనూ అడుగు పెట్ట‌నుంది. త్వ‌ర‌లోనే డ‌బ్ల్యూపీఎల్‌లో సీఎస్కే సొంత జ‌ట్టు బ‌రిలోకి దిగ‌నుంది.

అవును.. చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్ య‌జ‌మాని ఎన్ శ్రీ‌నివాస‌న్(N Srinivasan) కుమార్తె రూపా గురునాథ్ (Rupa Gurunath) త‌మ జ‌ట్టు ఒక‌టి డ‌బ్ల్యూపీఎల్‌లో ఉండాల‌ని అనుకుంటోంది. అయితే.. ఆమె ఇండియా సిమెంట్స్ (India Cements) గ్రూప్ బాధ్య‌తలు చేప‌ట్టాకే మ‌హిళా జ‌ట్టు కొనుగోలుపై నిర్ణ‌యం తీసుకోనుంది. అదే జ‌రిగితే అభిమానులు ప‌సుపు జెర్సీలో సీఎస్కే మ‌హిళా జ‌ట్టును చూడ‌డం ఖాయం.

తండ్రి శ్రీ‌నివాస‌న్‌తో రూప‌

Rupa Gurunath, daughter of Srinivasan is evaluating the possibility of the CSK team participating in WPL [Economic Times]

– CSK is currently studying the financial viability & experience of other IPL franchises in WPL. pic.twitter.com/4b5Tyfjmnq

— Johns. (@CricCrazyJohns) August 4, 2024