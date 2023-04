April 21, 2023 / 11:02 PM IST

IPL 2023 : చెపాక్ స్టేడియంలో చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్(Chennai Super Kings) జోరు కొన‌సాగించింది. ఆల్‌రౌండ్ షోతో స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్‌పై 7 వికెట్ల తేడాతో విజ‌యం సాధించింది. చెన్నై బౌల‌ర్లు విజృంభించ‌డంతో హైద‌రాబాద్ 134 ప‌రుగుల‌కే ప‌రిమిత‌మైంది. ఆ త‌ర్వాత‌ డెవాన్ కాన్వే(77 నాటౌట్‌) అర్థ శ‌త‌కంతో చెల‌రేగాడు. రుతురాజ్ గైక్వాడ్(35) దంచారు. మోయినీ అలీ బౌండ‌రీ కొట్టి మ్యాచ్ ఫినిష్ చేశాడు. దాంతో, మ‌ర్‌క్రం సేన‌ వ‌రుస‌గా రెండో ఓట‌మి మూట‌గ‌ట్టుకుంది. నాలుగు విజ‌యాల‌తో సీఎస్కే పాయింట్ల ప‌ట్టిక‌లో మూడో స్థానానికి ఎగ‌బాకింది.

టార్గెట్ చిన్న‌దే.. అయినా చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్ ఓపెన‌ర్లు ధాటిగా ఇన్నింగ్స్ మొద‌లెట్టారు. డెవాన్ కాన్వే(77) అజేయంగా నిలిచి హాఫ్ సెంచ‌రీ బాదాడు. ఉమ్రాన్ మాలిక్ వేసిన ప‌ద‌కొండో ఓవ‌ర్‌లో ఆఖ‌రి బంతికి ఓపెన‌ర్ రుతురాజ్ గైక్వాడ్(35) ర‌నౌట‌య్యాడు. దాంతో, 87 ర‌న్స్ వ‌ద్ద సీఎస్కే తొలి వికెట్ ప‌డింది. ఫామ్‌లో ఉన్న‌ అజింక్యా ర‌హానే(9) విఫ‌లమ‌య్యాడు. ఇంపాక్ట్ ప్లేయ‌ర్‌గా వ‌చ్చిన‌ అంబ‌టి రాయుడు(9), మోయిన్ అలీ(6 నాటౌట్‌)తో క‌లిసి కాన్వే లాంఛ‌నం పూర్తి చేశారు. హైద‌రాబాద్ బౌల‌ర్ల‌లో మ‌యాంక్ మార్కండే రెండు వికెట్లు తీశాడు.

