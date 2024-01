January 7, 2024 / 03:04 PM IST

Auckland Classic : అమెరికా టీనేజ‌ర్ కొకొ గాఫ్(Coco Gauff) మ‌రో సంచ‌ల‌నం సృష్టించింది. నిరుడు యూఎస్ ఓపెన్(US Open) ట్రోఫీ విజేత‌గా ప్ర‌కంప‌న‌లు రేపిన ఈ యంగ్‌స్ట‌ర్ ప్ర‌తిష్ఠాత్మ‌క‌ ఆక్లాండ్ క్లాసిక్(Auckland Classic) టైటిల్ కొల్ల‌గొట్టింది. టోర్నీ ఆసాంతం దుమ్మురేపిన ఆమె గాఫ్ ధాటికి ఉక్రెయిన్‌కు చెందిన ఎలీనా స్విటోలినా(Elina Switolina) నిల‌వ‌లేక‌పోయింది.

ఒక్కసెట్ కోల్పోకుండా టైటిల్ పోరుకు అర్హ‌త సాధించిన ఈ అమెరిక‌న్.. ఎలీనాపై 6-7, 6-3, 6-3తో గెలుపొందింది. డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్‌గా టోర్నీలో అడుగుపెట్టిన గాఫ్ అంచ‌నాలు అందుకుంటూ స‌గ‌ర్వంగా ట్రోఫీని ముద్దాడింది.

త‌ద్వార వ‌రుస‌గా రెండోసారి చాంపియ‌న్‌గా నిలిచిన రెండో ప్లేయ‌ర్‌గా, రెండో అమెరిక‌న్‌గా గాఫ్ చ‌రిత్ర సృష్టించింది. జ‌ర్మనీ క్రీడాకారిణి జులియా గార్జెస్(Julia Goerges) 2018, 2019లో ఆక్లాండ్ క్లాసిక్ ట్రోఫీ విజేత‌గా అవ‌త‌రించింది. ఇక అమెరికా త‌ర‌ఫున ప్యాటీ ఫెండిక్ 1988, 1989లో చాంపియ‌న్‌గా నిలిచింది.

🔙2️⃣🔙@CocoGauff holds off a spirited effort from Elina Svitolina 6-7(4), 6-3, 6-3 to claim a second straight Auckland title 🏆🏆#ASBClassic pic.twitter.com/3U8NloqnMQ

— wta (@WTA) January 7, 2024