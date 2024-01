Fire accident | షూ ఫ్యాక్టరీల్లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం.. మంటల్లో దగ్ధమైన రెండు ఫ్యాక్టరీలు.. Video

January 7, 2024 / 02:37 PM IST

Fire accident: షూ ఫ్యాక్టరీల్లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. పక్కపక్కనే ఉన్న రెండు షూ ఫ్యాక్టరీల నుంచి ఒక్కసారిగా మంటలు ఎగిసిపడటంతో స్థానికులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. స్థానికులు ఇచ్చిన సమాచారం మేరకు ఘటనా ప్రాంతానికి చేరుకున్న పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది.. ఫైరింజన్‌ల సాయంతో మంటలను ఆర్పేశారు.

హర్యానా రాష్ట్రంలోని బహదూర్‌గఢ్‌ ప్రాంతంలో ఆదివారం తెల్లవారుజామున ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ప్రమాదానికిగల కారణాలు తెలియాల్సి ఉందన్నారు. ఈ ప్రమాదంలో ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం జరగలేదని చెప్పారు. ఎవరికీ ఎలాంటి గాయాలు కాలేదన్నారు.

#WATCH | Fire broke out in two shoe factories in Bahadurgarh, Haryana. Fire engines are present at the spot and the fire is being extinguished. No casualties or injuries reported. pic.twitter.com/ihBmcfCrkv

