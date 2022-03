March 31, 2022 / 09:31 PM IST

CSK vs LSG | ఐపీఎల్ 15లో భాగంగా.. చెన్నై, ల‌క్నో మ‌ధ్య జ‌రుగుతున్న మ్యాచ్‌లో చెన్నై ఇన్నింగ్స్ ముగిశాయి. 20 ఓవ‌ర్ల‌కు చెన్నై 7 వికెట్ల న‌ష్టానికి 210 ప‌రుగులు చేసి ల‌క్నోకు 211 ప‌రుగుల భారీ ల‌క్ష్యాన్ని నిర్దేశించింది. చెన్నై ఆట‌గాళ్ల‌లో రాబిన్ ఉతప్ప‌, శివ‌మ్ దుబె.. జ‌ట్ట‌ను ఆదుకున్నారు. ఉతప్ప… 27 బంతుల్లో 50 ప‌రుగులు చేశాడు. శివ‌మ్ దుబె 30 బంతుల్లో 49 ప‌రుగులు, మొయిన్ అలీ 35, అంబ‌టి రాయుడు 27, ర‌వీంద్ర జ‌డెజా 17, ధోనీ 16 ప‌రుగులు చేశారు. ల‌క్నో బౌల‌ర్ల‌లో అవేశ్ ఖాన్, చ‌మీరా, ర‌వి బిష్ణోయ్ త‌లో రెండు వికెట్లు తీశారు. అంత‌కుముందు టాస్ గెలిచిన కేఎల్ రాహుల్ ఫీల్డింగ్ ఎంచుకున్నాడు.

