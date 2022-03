March 26, 2022 / 09:26 PM IST

CSK vs KKR | ఐపీఎల్ 15 సీజ‌న్‌లో భాగంగా ముంబైలోని వాంఖ‌డే స్టేడియంలో తొలి మ్యాచ్ చెన్నై, కోల్‌క‌తా మ‌ధ్య జ‌రుగుతున్న విష‌యం తెలిసిందే. టాస్ గెలిచిన కోల్‌క‌తా ఫీల్డింగ్ ఎంచుకోగా.. తొలుత చెన్నై బ్యాటింగ్ చేసింది.

20 ఓవ‌ర్ల‌లో 5 వికెట్ల న‌ష్టానికి చెన్నై 131 ప‌రుగులు చేసి కోల్‌క‌తాకు 132 ప‌రుగుల ల‌క్ష్యాన్ని నిర్ధేశించింది. వికెట్ కీప‌ర్ ధోనీ.. చెన్నై టీమ్‌ను ఆదుకున్నాడు. 38 బంతుల్లో హాఫ్ సెంచ‌రీ చేసి నాట్ అవుట్‌గా నిలిచాడు. ఆ త‌ర్వాత రాబిన్ ఉతప్ప 21 బంతుల్లో 28 ప‌రుగులు, జ‌డేజా 28 బంతుల్లో 26 ప‌రుగులు చేశారు. కోల్‌క‌తా బౌల‌ర్ల‌లో ఉమేశ్ యాద‌వ్ 2 వికెట్లు, వ‌రుణ్ చ‌క్ర‌వ‌ర్తి, ర‌షెల్ చెరో వికెట్ తీశారు.

