July 22, 2024 / 06:47 PM IST

Chamari Athapaththu : మ‌హిళ‌ల ఆసియా క‌ప్‌లో శ్రీ‌లంక కెప్టెన్ చ‌మ‌రి ఆట‌ప‌ట్టు(Chamari Athapaththu) చ‌రిత్ర సృష్టించింది. టీ20 ఫార్మాట్‌లో జ‌రుగుతున్న‌ మెగా టోర్నీలో తొలి సెంచ‌రీ సాధించింది. సోమ‌వారం మ‌లేషియా (Malaysia) జ‌ట్టుపై శివాలెత్తిపోయిన ఆట‌ప‌ట్టు శ‌త‌కంతో గ‌ర్జించింది. దాంతో, ఆసియా క‌ప్ చ‌రిత్ర‌లో మూడంకెల స్కోర్ చేసిన తొలి మ‌హిళా క్రికెట‌ర్‌కు రికార్డుపుటల్లో నిలిచింది.

సొంత‌గ‌డ్డ‌పై జ‌రుగుతున్న ఆసియా క‌ప్‌లో శ్రీ‌లంక కెప్టెన్ ఆట‌పట్టు ప‌రుగుల వ‌ర‌ద పారిస్తోంది. తొలి మ్యాచ్‌లో బంగ్లాదేశ్‌పై 12 ర‌న్స్‌తో నిరాశ‌ప‌రిచినా.. రెండో గేమ్‌లో విధ్వంస‌క ఇన్నింగ్స్ ఆడింది. ప‌సికూన బౌల‌ర్ల‌ను ఉతికేస్తూ రికార్డు సెంచ‌రీ కొట్టింది.

𝐓𝐇𝐄 𝐌𝐎𝐌𝐄𝐍𝐓 🤩

Chamari Athapaththu records the first hundred in Women’s T20 Asia Cup history 🇱🇰💛#WomensAsiaCup2024 #ACC #HerStory #SLWvMALW pic.twitter.com/ZrfPZmZEDX

— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) July 22, 2024