September 11, 2023 / 04:59 PM IST

Yuzvendra Chahal : భార‌త స్టార్ పేస‌ర్ య‌జ్వేంద్ర చాహ‌ల్(Yuzvendra Chahal)కు ప్ర‌పంచ క‌ప్ స్వ్వాడ్‌ (World Cup 2023 Squad), ఆసియా క‌ప్ స్వ్వాడ్‌(Asia Cup 2023)లో చోటు ద‌క్కని విష‌యం తెలిసిందే. దాంతో, తీవ్ర నిరాశ‌కు గురైన చాహ‌ల్ కౌంటీల్లో ఆడేందుకు సిద్ధ‌మ‌య్యాడు. ఈ లెగ్ స్పిన్న‌ర్ త్వ‌ర‌లోనే కెంట్(Kent) జ‌ట్టు త‌ర‌ఫున నాటింగ్‌హ‌మ్‌షైర్(Nottinghamshire)పై తొలి మ్యాచ్ ఆడ‌నున్నాడు. ఈ విష‌యాన్ని కెంట్ క్రికెట్ అధికారికంగా వెల్ల‌డించింది.

ఈ సంద‌ర్భంగా చాహ‌ల్ భార్య ధ‌న‌శ్రీ వ‌ర్మ(Dhanashree Verma) ఆస‌క్తికర వ్యాఖ్య‌లు చేసింది. ‘నిన్ను చూసి ఎప్పుడూ గ‌ర్వ‌ప‌డ‌తాను. నువ్వు మా లెజెండ్’ అని ఆమె అంది. వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ జ‌ట్టులో లేక‌పోవ‌డంతో ఇక‌పై చాహ‌ల్ టెస్టుల‌పై దృష్టి పెట్ట‌నున్నాడ‌ని స‌మాచారం.

✍️🇮🇳 We’re delighted to announce the signing of India leg-spinner @yuzi_chahal for our remaining @CountyChamp matches!

— Kent Cricket (@KentCricket) September 6, 2023