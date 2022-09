యూఎస్‌ ఓపెన్‌ విజేత అల్కరాజ్.. వరల్డ్‌ నం.1 సాధించిన అతిపిన్న వయస్కుడిగా రికార్డ్‌

September 12, 2022 / 07:38 AM IST

న్యూయార్క్‌: స్పెయిన్‌ యువ సంచలనం కార్లోస్‌ అల్కరాజ్‌ (Carlos Alcaraz) యూఎస్‌ ఓపెన్‌ విజేతగా నిలిచాడు. అతిపిన్న వయస్సులో ఓ గ్రాండ్‌స్లామ్‌ ఫైనల్‌కు చేరిన 19 ఏండ్ల అల్కరాజ్‌.. నార్వేకి చెందిన కాస్పర్‌ రూడ్‌తో జరిగిన హోరాహోరీ పోరులో 6-4, 2-6, 7-6 (7/1)తో ఘన విజయం సాధించాడు. దీంతో ప్రపంచ నంబర్‌ వన్‌ స్థానాన్ని కైవసం చేసుకున్నాడు. రఫెల్‌ నాదల్‌ (2005) తర్వాత 19 ఏండ్లకే తొలి గ్రాండ్‌స్లామ్‌ టైటిల్‌ సాధించిన, పిన్నవయస్సులో వరల్డ్‌ టాప్‌ ర్యాంక్‌ సాధించిన ఆటగాడిగా రికార్డుల్లోకెక్కాడు.

తొలిసారిగా యూఎస్‌ ఓపెన్‌ ఆడుతున్న అల్కరాజ్‌, రూడ్‌ ల మధ్య మూడున్నర గంటలపాటు ఆధ్యంతం నువ్వానేనా అన్నట్లు మ్యాచ్‌ సాగింది. ఇద్దరు విజయం కోసం చివరివరకు పోరాడారు. తొలిసెట్‌లో అల్కరాజ్‌ 6-4 తేడాతో రూడ్‌పై పైచేయి సాధించాడు. అయితే రెండో సెట్‌లో రూడ్‌ విజృంభించి 6-2తో రెండో సెట్‌ గెలిచి స్కోర్‌ సమం చేశాడు. ఇక మూడో సెట్‌కోసం ఇద్దరు తీవ్రంగా శ్రమించారు. ప్రత్యర్థికి చాన్స్‌ ఇవ్వకుండా ఇద్దరు పోరాడటంతో 6-6తో టైబ్రేకర్‌కు మల్లింది. ఇందులో 7-1 (7-6)తో అల్కరాజ్‌ విజయం సాధించాడు. చివరిదైన నాలుగో సెట్‌లో అల్కరాజ్‌ 6-3తో ముందంజలో నిలిచాడు. దీంతో తొలిసారి యూఎస్‌ ఓపెన్‌ టైటిల్‌ను ముద్దాడాడు.

