July 2, 2024 / 01:18 PM IST

బ్రిడ్జ్‌టౌన్‌: రోహిత్ శ‌ర్మ(Rohit Sharma) అంతులేని ఆనందంలో తేలిపోయాడు. టీ20 వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్ గెలిచిన ఆ క్ష‌ణాల‌ను ఇంకా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడ‌త‌ను. టోర్నీ ముగిసిన త‌ర్వాత జ‌రిగిన ఫోటో షూట్‌లో రోహిత్ పాల్గొన్నాడు. బ్రిడ్జ్‌టౌన్‌లోని తీరానికి ఫోటో షూట్ కోసం వ‌చ్చిన అత‌ను.. వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్‌ను త‌న చేతుల్లో చంటి పిల్లోడిని ప‌ట్టుకుని వ‌చ్చిన‌ట్లు వ‌చ్చాడు. ఈ క్ష‌ణాల‌ను న‌మ్మలేక‌పోతున్న‌ట్లు రోహిత్ తెలిపాడు. ఇదో క‌ల‌లా ఉంద‌న్నాడు. ఇది జ‌ర‌గ‌లేద‌న్న‌ట్లు కూడా అనిపిస్తోంద‌న్నాడు. బీసీసీఐ టీవీకి ఇచ్చిన ఇంట‌ర్వ్యూలో కెప్టెన్ రోహిత్ శ‌ర్మ త‌న అభిప్రాయాల‌ను వ్య‌క్తం చేశాడు. ఆ వీడియోను బీసీసీఐ త‌న ఎక్స్ అకౌంట్‌లో పోస్టు చేసింది.

💬💬 𝙄𝙩 𝙝𝙖𝙨𝙣’𝙩 𝙨𝙪𝙣𝙠 𝙞𝙣 𝙮𝙚𝙩

The celebrations, the winning gesture and what it all means 🏆

Captain Rohit Sharma takes us through the surreal emotions after #TeamIndia‘s T20 World Cup Triumph 👌👌 – By @Moulinparikh @ImRo45 | #T20WorldCup pic.twitter.com/oQbyD8rvij

— BCCI (@BCCI) July 2, 2024