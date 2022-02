Can You Find Out Real Virat Kohli In This Picture

Virat Kohli | ఈ ఫోటోలో రియ‌ల్ విరాట్ కోహ్లీని గుర్తు ప‌డితే మీరు గ్రేట్‌.. ఎందుకంటే?

February 22, 2022 / 03:47 PM IST

Virat Kohli | విరాట్ కోహ్లీ అంటేనే రియ‌ల్. మ‌ళ్లీ.. రియ‌ల్ విరాట్ కోహ్లీని గుర్తు ప‌ట్ట‌డం ఏంటి.. మాకు అర్థం కావ‌డం లేదు అంటారా. ఇందులోనే ఒక గ‌మ్మ‌త్తు ఉంది. ప్ర‌స్తుతం ఒక ఫోటో సోష‌ల్ మీడియాలో విప‌రీతంగా వైర‌ల్ అవుతోంది. దానికి కార‌ణం ఆ ఫోటోను భార‌త క్రికెట‌ర్ విరాట్ కోహ్లీ షేర్ చేయ‌డం. అంతే కాదు.. ఆ ఫోటోలో ఉన్న వాళ్లంతా విరాట్ కోహ్లీలే. ఆశ్చ‌ర్య‌పోకండి.. ఫోటో చూస్తే మీకే అర్థం అవుతుంది.

చూశారు క‌దా. ఆ ఫోటోలో ఉన్న 10 మంది ముఖాలు, వాళ్ల డ్రెస్సింగ్ స్టయిల్ అంతా ఒకే తీరుగా ఉంది క‌దా. చూస్తుంటే అంద‌రూ ఒకేలా విరాట్ కోహ్లీలా క‌నిపిస్తున్నారు క‌దా. కానీ.. విరాట్ కోహ్లీ ఒక్క‌డే క‌దా. మ‌రి 10 మంది విరాట్ కోహ్లీలు ఎలా అక్క‌డికి వ‌చ్చారు. అస‌లు.. ఆ ఫోటోలో నిజ‌మైన విరాట్ కోహ్లీ ఉన్నాడా అనే డౌట్ మీకు వ‌చ్చే ఉంటుంది.

ఆ 10 మందిలో అస‌లైన విరాట్ కోహ్లీ ఒక్క‌రు ఉన్నారు. మిగితా వాళ్లంతా డూప్ అన్న‌మాట‌. ఈ ఫోటోను విరాట్ కోహ్లీనే త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్ చేసి.. అందులో అస‌లైన విరాట్‌ను క‌నుక్కోవాలంటూ స‌వాల్ విసిరాడు. ఇక‌.. ఆ ఫోటోను చూసిన నెటిజ‌న్లు ఊరుకుంటారా? ఆ ఫోటోను వైర‌ల్ చేయ‌డ‌మే కాదు.. చాలామంది అందులో అసలైన విరాట్ కోహ్లీ ఎవ‌రో తెలుసుకునేందుకు తెగ ప్ర‌య‌త్నించారు.

కొంద‌రు ఫ‌న్నీగా కామెంట్లు చేవారు. మ‌రికొంద‌రు నిజంగానే విరాట్ కోహ్లీని గుర్తుప‌ట్టే ప‌నిలో ప‌డ్డారు. అయితే.. ఆఫోటోను విరాట్ ఎందుకు షేర్ చేశాడో తెలియ‌దు కానీ.. సోష‌ల్ మీడియాలో త‌న అభిమానుల‌కు మాత్రం భ‌లే స‌వాల్ విసిరాడు.

