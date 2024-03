March 1, 2024 / 10:05 AM IST

NZ vs AUS 1st Test : న్యూజిలాండ్‌తో జ‌రుగుతున్న తొలి టెస్టులో ఆస్ట్రేలియా ప‌టిష్ట స్థితిలో నిలిచింది. యువ ఆల్‌రౌండ‌ర్ కామెరూన్ గ్రీన్(174 నాటౌట్) భారీ సెంచ‌రీతో కంగారు జ‌ట్టును ఆదుకున్నాడు. దాంతో, ఆసీస్ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 383 ప‌రుగుల‌కు ఆలౌట‌య్యింది. ఒక‌దశ‌లో 267 ప‌రుగుల‌కే 9 వికెట్లు కోల్పోయిన కంగారూ జ‌ట్టు 383 ర‌న్స్ చేసిందంటే అదంతా గ్రీన్, జోష్ హేజిల్‌వుడ్(22) చ‌ల‌వే.

వీళ్లిద్ద‌రూ 10వ వికెట్‌కు రికార్డు భాగ‌స్వామ్యంతో న్యూజిలాండ్‌పై చ‌రిత్ర సృష్టించారు. రెండో రోజు తొలి సెష‌న్‌లో కివీస్ బౌల‌ర్ల‌కు ప‌రీక్ష‌పెట్టిన ఈ ఇద్ద‌రూ 116 ప‌రుగులు జోడించారు. దాంతో, గతంలో జేస‌న్ గిలెస్పీ, గ్లెన్ మెక్‌గ్రాత్‌లు 2004లో నెల‌కొల్పిన రికార్డు బ‌ద్ధ‌లైంది. గిలెస్సీ, మెక్‌గ్రాత్‌లు కివీస్‌పై 10వ వికెట్‌కు 114 ర‌న్స్ కొట్టారు.

100 partnership up between Green & Hazlewood – New Zealand couldn’t have seen this coming #NZvAUS

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) February 29, 2024