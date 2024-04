April 11, 2024 / 11:19 PM IST

MI vs RCB : ఐపీఎల్ 17వ సీజ‌న్‌లో మ‌రో హైహోల్టేజ్ మ్యాచ్ అభిమానుల‌ను అల‌రించింది. సొంత ప్రేక్ష‌కుల స‌మ‌క్షంలో ఐదుసార్లు చాంపియ‌న్ ముంబై ఇండియ‌న్స్(Mumbai Indians) ఏమాత్రం క‌నిక‌రం లేకుండా చెల‌రేగింది. వాంఖ‌డే స్టేడియంలో ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్‌పై విజ‌యంతో బోణీ కొట్టిన హార్దిక్ పాండ్యా సేన గురువారం రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్‌ (RCB)తో చెడుగుడు ఆడుకుంది.

మొద‌ట‌ జ‌స్ప్రీత్ బుమ్రా(21జ/5) నిప్పులు చెర‌గ‌గా.. ఆ త‌ర్వాత ఓపెన‌ర్ ఇషాన్ కిష‌న్(69) ఆకాశ‌మే హ‌ద్దుగా చెల‌రేగాడు. ఇక ఇంప్యాక్ట్ ప్లేయ‌ర్ సూర్య‌కుమార్ యాదవ్(52) ఆడింది 19 బంతులే అయినా.. త‌న‌ ట్రేడ్‌మార్క్ షాట్ల‌తో బౌండ్రీల వ‌ర్షం కురిపించి ఆర్సీబీని ముంచాడు. భారీ ఛేద‌న‌లో వీళ్లిద్ద‌రూ బెంగ‌ళూరు బౌల‌ర్ల‌ను ఊచ‌కోత కోయ‌డంతో ముంబై 7వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. దాంతో, హ్యాట్రిక్ ఓట‌ముల త‌ర్వాత గెలుపు రుచి చూడాల‌నుకున్న డూప్లెసిస్ బృందానికి నిరాశే మిగిలింది.

ఆర్సీబీ నిర్దేశించిన 197 ప‌రుగుల ఛేద‌న‌లో ముంబైకి అదిరే ఆరంభం ల‌భించింది. ఓపెన‌ర్ ఇషాన్ ఆది నుంచి బౌండ‌రీల మోత మోగించాడు. సిరాజ్, టాప్లే, ఆకాశ్ దీప్.. ఏ ఒక్క‌రినీ వ‌ద‌ల‌కుండా ఉతికేశాడు. 23 బంతుల్లోనే ఇషాన్ 6 ఫోర్లు, 4 సిక్స‌ర్ల‌తో హాఫ్ సెంచ‌రీ పూర్తి చేసుకున్నాడు. అత‌డి విధ్వంసంతో, ఆర్సీబీ ఫీల్డ‌ర్లు ప్రేక్ష‌కుల పాత్ర వ‌హించ‌గా.. ప‌వ‌ర్ ప్లేలో ముంబై స్కోర్ రాకెట్‌లా దూసుకెళ్లింది. 6 ఓవ‌ర్ల‌కు ముంబై స్కోర్ వికెట్ కోల్పోకుండా 72 ర‌న్స్ చేసింది. ఇషాన్ వీర‌బాదుడుకు 8.3 ఓవ‌ర్ల‌కే ముంబై స్కోర్ వంద దాటింది.

