Bumarah Nominated For Icc Player Of The Month October Award

ICC Player Of The Month | ‘ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మంత్’ అవార్డు పోటీలో బుమ్రా.. నామినేష‌న్ ద‌క్కించుకున్న‌ విధ్వంస‌క ఓపెన‌ర్లు

ICC Player Of The Month : వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో ప్ర‌త్య‌ర్థి బ్యాట‌ర్ల‌ను హ‌డ‌లెత్తిస్తున్న‌ భార‌త జ‌ట్టు ప్ర‌ధాన పేస‌ర్ జ‌స్ప్రీత్ బుమ్రా (Jasprit Bumrah) అక్టోబ‌ర్ నెల‌కు ‘ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మంత్’ (ICC Player Of The Month) అవార్డుకు నామినేట్ అయ్యాడు. ఈ స్పీడ్‌స్ట‌ర్‌తో పాటు ద‌క్షిణాఫ్రికా ఓపెన‌ర్...

November 7, 2023 / 03:21 PM IST

ICC Player Of The Month : వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో ప్ర‌త్య‌ర్థి బ్యాట‌ర్ల‌ను హ‌డ‌లెత్తిస్తున్న‌ భార‌త జ‌ట్టు ప్ర‌ధాన పేస‌ర్ జ‌స్ప్రీత్ బుమ్రా (Jasprit Bumrah) అక్టోబ‌ర్ నెల‌కు ‘ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మంత్’ (ICC Player Of The Month) అవార్డుకు నామినేట్ అయ్యాడు. ఈ స్పీడ్‌స్ట‌ర్‌తో పాటు ద‌క్షిణాఫ్రికా ఓపెన‌ర్ క్వింట‌న్ డికాక్‌(Quinton de Kock), న్యూజిలాండ్ యువ ఓపెన‌ర్ ర‌చిన్ ర‌వీంద్ర‌(Rachin Ravindra) బ‌రిలో ఉన్నార‌ని మంగ‌ళ‌వారం అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ వెల్ల‌డించింది.

మ‌హిళ‌ల విభాగంలో ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మంత్ అవార్డు కోసం ఇద్ద‌రు ఆల్‌రౌండ‌ర్లు, ఒక స్పిన్న‌ర్ పోటీప‌డుతున్నారు. హేలీ మాథ్యూస్ (వెస్టిండీస్), అమేలియా కేర్‌(న్యూజిలాండ్), న‌హిదా అక్త‌ర్‌ (బంగ్లాదేశ్‌)లు నామినీస్ ద‌క్కించుకున్న విష‌యం తెలిసిందే.

జ‌స్ప్రీత్ బుమ్రా

వెన్నునొప్పి గాయం నుంచి కోలుకుని జ‌ట్టులో వచ్చిన బుమ్రా వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో చెల‌రేగిపోతున్నాడు. ప‌వ‌ర్ ప్లేలో కీల‌క వికెట్లు తీస్తూ ప్ర‌త్య‌ర్థి జ‌ట్టును ఒత్తిడిలోకి నెట్టేస్తున్నాడు. ఈ యార్క‌ర్ కింగ్ 8 మ్యాచుల్లో 15.53 ఎకాన‌మీతో 15 వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టాడు. అత్య‌ధిక వికెట్ల వీరుల జాబితాలో స్థానంలో కొన‌సాగుతున్నాడు. కెరీర్‌లో చివ‌రి వ‌రల్డ్ క‌ప్ ఆడుతున్న డికాక్ రెండు సెంచ‌రీల‌తో ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది అవార్డుకు నామినేట్ అయ్యాడు. ఈ విధ్వంస‌క ఓపెన‌ర్ అక్టోబ‌ర్‌లో 431 ర‌న్స్ కొట్టాడు.

ర‌చిన్ ర‌వీంద్ర‌

భార‌త్ ఆతిథ్యం ఇస్తున్న మోగా టోర్నీలో కివీ ఓపెన‌ర్ ర‌చిన్ ర‌వీంద్ర‌ ప‌రుగుల వ‌ర‌ద పారిస్తున్నాడు. ఆరంగేట్రం వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో ఇప్ప‌టికే మూడు శ‌త‌కాల‌తో దిగ్గ‌జాల ప్ర‌శంస‌లు పొందాడు. అక్టోబ‌ర్ 406 ప‌రుగులు సాధించాడు. ఇప్ప‌టివ‌ర‌కూ 8 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో మూడు సెంచ‌రీలతో క‌లిపి 523 ప‌రుగులు కొట్టాడు. ప్ర‌పంచ క‌ప్‌లో 5 సార్లు 50ప్ల‌స్ స్కోర్ చేసిన మూడో కివీ బ్యాట‌ర్‌గా రికార్డు నెల‌కొల్పాడు.

ఇవి కూడా చ‌ద‌వండి