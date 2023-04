April 14, 2023 / 09:25 PM IST

IPL 2023 : ఓపెన‌ర్ హ్యారీ బ్రూక్(100) సెంచ‌రీ బాద‌డంతో హైద‌రాబాద్ భారీ స్కోర్ చేసింది. 4 వికెట్ల న‌ష్టానికి 228 ర‌న్స్ కొట్టింది. కెప్టెన్ ఎయిడెన్ మ‌రక్రం(50) హాఫ్ సెంచ‌రీల‌తో చెల‌రేగారు. ఆఖ‌ర్లో అభిషేక్ శ‌ర్మ‌(32) సిక్స‌ర్లతో హోరెత్తించాడు. ఉమేశ్ యాద‌వ్ బౌలింగ్‌లో సింగిల్ తీసి బ్రూక్‌ శ‌త‌కానికి చేరువ‌య్యాడు. 55 బంతుల్లో 12 ఫోర్లు, 3 సిక్స్‌ల‌తో సెంచ‌రీ సాధించాడు. ఐదో బంతికి సిక్స్ కొట్టాడు. దాంతో, 13 ర‌న్స్ వ‌చ్చాయి. హెన్రిచ్ క్లాసెన్(16) నాటౌట్‌గా నిలిచాడు. కోల్‌క‌తా బౌల‌ర్ల‌లో ర‌స్సెల్ మూడు, వ‌రుణ్ చ‌క్ర‌వ‌ర్తి ఒక‌ వికెట్ తీశారు.

𝐌𝐚𝐢𝐝𝐞𝐧 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐮𝐫𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 #𝐓𝐀𝐓𝐀𝐈𝐏𝐋 𝟐𝟎𝟐𝟑 💯

First 💯 in IPL for Harry Brook 🙌

What an incredible knock this has been 👏 👏

Follow the match ▶️ https://t.co/odv5HZvk4p#TATAIPL | #KKRvSRH pic.twitter.com/DGWDjSQMbo

— IndianPremierLeague (@IPL) April 14, 2023