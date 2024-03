March 1, 2024 / 09:47 PM IST

BPL 2024 | సుమారు నెలన్నరగా బంగ్లాదేశ్‌ వేదికగా జరుగుతున్న బంగ్లాదేశ్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ (బీపీఎల్‌) – 2024 ట్రోఫీని ఫార్ట్యూన్‌ బరిషల్‌ గెలుచుకుంది. పదో సీజన్‌లో డిఫెండింగ్‌ ఛాంపియన్‌గా బరిలోకి దిగిన కొమిలియా విక్టోరియన్స్‌పై బరిషల్‌.. ఆరు వికెట్ల తేడాతో గెలిచింది. కొమిలియా నిర్దేశించిన 155 పరుగుల లక్ష్యాన్ని బరిషల్‌.. 19 ఓవర్లలో 4 వికెట్లు మాత్రమే కోల్పోయి ఛేదించింది. 2012 నుంచి జరుగుతున్న ఈ టోర్నీలో బరిషల్‌కు ఇదే తొలి ట్రోఫీ కావడం గమనార్హం.

తుదిపోరులో టాస్‌ ఓడిన కొమిలియా.. బ్యాటింగ్‌లో విఫలమైంది. ఆ జట్టులో సునీల్‌ నరైన్‌ (5), కెప్టెన్‌ లిటన్‌ దాస్‌ (16), తౌవిద్‌ హృదయ్‌ (15)తో పాటు మోయిన్‌ అలీ (3)లు చేతులెత్తేశారు. వికెట్‌ కీపర్‌ బ్యాటర్‌ మహిదుల్‌ ఇస్లామ్‌ (38), ఆండ్రూ రసెల్‌ (14 బంతుల్లో 27, 4 సిక్సర్లు) ధాటిగా ఆడటంతో కొమిలియా గౌరవప్రదమైన స్కోరు సాధించింది.

బ్యాటింగ్‌లో విఫలమైన కొమిలియా.. బౌలింగ్‌లోనూ ఏమంత ప్రభావం చూపలేకపోయింది. బరిషల్‌ ఓపెనర్లు తమీమ్‌ ఇక్బాల్‌ (26 బంతుల్లో 39, 3 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లు), మెహిది హసన్‌ మిరాజ్‌ (26 బంతుల్లో 29, 1 ఫోర్‌, 2 సిక్సర్లు) తొలి వికెట్‌కు 7.6 ఓవర్లలో 76 పరుగులు జోడించారు. వన్‌ డౌన్‌లో వచ్చిన కైల్‌ మేయర్స్‌ (30 బంతుల్లో 46, 5 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్లు) దూకుడుగా ఆడి ఆ జట్టు విజయాన్ని ఖాయం చేశాడు.

