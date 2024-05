May 22, 2024 / 08:03 PM IST

RCB vs RR : అహ్మ‌దాబాద్ వేదిక‌గా జ‌రుగుతున్న ఎలిమినేట‌ర్‌లో ట్రెంట్ బౌల్ట్ ఆదిలోనే రాజ‌స్థాన్‌కు బ్రేకిచ్చాడు. దంచికొడుతున్న బెంగ‌ళూరు కెప్టెన్ ఫాఫ్ డూప్లెసిస్(17)ను ఔట్ చేశాడు. డూప్లెసిస్ లాంగాఫ్‌లో భారీ షాట్ ఆడగా.. అక్క‌డే కాచుకొని ఉన్న పావెల్ డైవ్ చేస్తూ క్యాచ్ ప‌ట్టాడు.

దాంతో, 37 ప‌రుగుల వ‌ద్ద ఆర్సీబీ తొలి వికెట్ ప‌డింది. ఓపెన‌ర్ విరాట్ కోహ్లీ(30), కామెరూన్ గ్రీన్ (1)లు ప‌రుగుల‌తో ఆడుతున్నారు. దాంతో, ఆర్సీబీ ప‌వ‌ర్ ప్లేలో వికెట్ న‌ష్టానికి 50 ర‌న్స్ కొట్టింది.

