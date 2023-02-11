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Border–Gavaskar Trophy | ఆస్ట్రేలియాతో తొలి టెస్టులో భారత్‌ ఘన విజయం

Border–Gavaskar Trophy | బోర్డర్‌ గవాస్కర్‌ ట్రోఫీలో భారత జట్టు శుభారంభం చేసింది. తొలి టెస్టులో ఇన్నింగ్స్‌ 132 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. మూడు రోజుల్లోనే మ్యాచ్‌ను ముగించి సిరీస్‌లో 1-0 ఆధిక్యాన్ని సాధించింది.

Border–Gavaskar Trophy | ఆస్ట్రేలియాతో తొలి టెస్టులో భారత్‌ ఘన విజయం

నాగ్‌పూర్‌: బోర్డర్‌ గవాస్కర్‌ ట్రోఫీలో భారత జట్టు శుభారంభం చేసింది. తొలి టెస్టులో ఇన్నింగ్స్‌ 132 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. కేవలం మూడు రోజుల్లోనే మ్యాచ్‌ను ముగించి సిరీస్‌లో 1-0 ఆధిక్యంలో నిలిచింది. మొదట బ్యాటింగ్‌ చేసిన ఆస్ట్రేలియా జట్టు తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో కేవలం 177 పరుగులకే ఆలౌట్‌ అయ్యింది.

అనంతరం తొలి ఇన్నింగ్స్‌ ఆడిన ఇండియన్‌ టీమ్‌ 400 పరుగుల భారీ స్కోరు చేసి 223 పరుగుల ఆధిక్యాన్ని సాధించింది. అనంతరం తన రెండో ఇన్నింగ్స్‌ ఆడిన ఆస్ట్రేలియా 32.3 ఓవర్లలో 91 పరుగులు చేసి ఆలౌట్ అయ్యింది. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో రవిచంద్రన్‌ అశ్విన్‌ అత్యధికంగా ఐదు వికెట్లు తీసి ఆస్ట్రేలియా జట్టు నడ్డి విరిచాడు. మహ్మద్ షమీ, రవీంద్ర జడేజా రెండేసి వికెట్లు తీసుకున్నారు. అక్షర్‌ పటేల్‌కు ఒక వికెట్‌ పడింది.

ఆస్ట్రేలియా టీమ్‌లో స్టీవ్‌ స్మిత్‌ 25 పరుగులు చేసి నాటౌట్‌గా ఉన్నాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్‌లో అదే అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోరు. ఆ తర్వాత మార్నస్‌ లబుశ్చగ్నే, డేవిడ్‌ వార్నర్‌, అలెక్స్‌ క్యారీ మాత్రమే రెండంకెల స్కోరు చేయగలిగారు.

 

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