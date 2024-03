IPL 2024 | లక్నోకు షాక్.. మరో ఇంగ్లండ్‌ పేసర్‌ దూరం

March 20, 2024 / 08:10 PM IST

IPL 2024 | ఐపీఎల్‌ – 17 కోసం సిద్ధమవుతున్న లక్నో సూపర్‌ జెయింట్స్‌కు మరో షాక్‌ తాకింది. ఆ జట్టు పేసర్‌, ఇంగ్లండ్‌కు చెందిన డేవిడ్‌ విల్లే ఈ టోర్నీ ఫస్టాప్‌ మ్యాచ్‌లకు దూరం కానున్నాడు. వ్యక్తిగత కారణాలతో అతడు ఆరంభ మ్యాచ్‌లకు అందుబాటులో ఉండటం లేదని స్వయంగా లక్నో హెడ్‌ కోచ్‌ జస్టిన్‌ లంగర్‌ తెలిపాడు. గత రెండు నెలలుగా ఇంటర్నేషనల్‌ లీగ్‌ టీ20(ILT20) తో పాటు పాకిస్తాన్‌ సూపర్‌ లీగ్‌ (PSL) లో ఆడిన అతడు.. ఐపీఎల్‌ ఆరంభ మ్యాచ్‌లకు దూరమయ్యాడు.

గత రెండు సీజన్లలో ఆర్సీబీకి ఆడిన విల్లేను ఈ సీజన్‌కు ముందు నిర్వహించిన వేలంలో కెఎల్‌ రాహుల్‌ సారథ్యంలోని లక్నో సూపర్‌ జెయింట్స్‌.. రూ. 2 కోట్లతో దక్కించుకుంది. అయితే ఇప్పుడు అతడు 2024 సీజన్‌ ఫస్ట్‌ షెడ్యూల్‌కు మాత్రం దూరమవనున్నాడు. రెండ్రోజుల క్రితమే పీఎస్‌ఎల్‌ ఫైనల్‌లో ముల్తాన్‌ సుల్తాన్స్‌ తరఫున ఆడిన విల్లే.. అక్కడ్నుంచి నేరుగా యూకేకు వెళ్లాడు. విల్లే రెండో షెడ్యూల్‌ వరకైనా తిరిగొస్తాడా..? లేక సీజన్‌ మొత్తానికి దూరమవుతాడా..? అనేదానిపై స్పష్టత లేదు. లక్నో కూడా విల్లే రిప్లేస్‌మెంట్‌ను ప్రకటించలేదు.

Justin Langer has revealed that David Willey will not be available for LSG at the start of #IPL2024

Full story: https://t.co/nQdHpfGE3N pic.twitter.com/uSoz9bm6l6

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) March 20, 2024