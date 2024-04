April 9, 2024 / 10:01 PM IST

IPL 2024 SRH vs PBKS : భారీ ఛేద‌న‌లో పంజాబ్ కింగ్స్‌(Punjab Kings)కు ఆదిలోనే షాక్ త‌గిలింది.. హైద‌రాబాద్ బౌల‌ర్లు నిప్పులు చెరుగుతుండ‌డంతో స్వ‌ల్ప వ్య‌వ‌ధిలోనే మూడు వికెట్లు కోల్పోయింది. ధాటిగా ఆడుతున్న శిఖ‌ర్ ధావ‌న్(14) భువ‌నేశ్వ‌ర్ బౌలింగ్‌లో ఫ్రంట్ ఫుట్ వ‌చ్చాడు. బంతి అందుకున్న క్లాసెన్ రెప్ప‌పాటులో వికెట్ల‌ను గిరాటేశాడు. దాంతో, 20 ప‌రుగుల‌కే పంజాబ్ మూడు వికెట్లు కోల్పోయింది. ప్ర‌స్తుతం సికింద‌ర్ ర‌జా*(0), సామ్ క‌ర‌న్‌(8)లు ఆడుతున్నారు. 6 ఓవ‌ర్ల‌కు పంజాబ్ స్కోర్..27/3

అంత‌కుముందు క‌మిన్స్ ఓవ‌ర్లో జానీ బెయిర్‌స్టో(0) బౌల్డ్ అవ్వ‌గా.. ఇంపాక్ట్ ప్లేయ‌ర్ ప్ర‌భ్‌సిమ్రాన్ సింగ్‌(4)ను భువీ వెన‌క్కి పంపాడు. ఆ త‌ర్వాత ధావ‌న్ ధ‌నాధ‌న్ ఆడే ప్ర‌య‌త్నంలో క్లాసెన్ చేతిలో స్టంపౌట్ అయ్యాడు.

