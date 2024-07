July 11, 2024 / 01:49 PM IST

Gautam Gambhir | రాహుల్ ద్రావిడ్ వార‌సుడిగా భార‌త క్రికెట్ జ‌ట్టు హెడ్‌కోచ్ బాధ్య‌త‌లు అందుకున్న గౌతం గంభీర్‌పై భార‌త క్రికెట్ నియంత్ర‌ణ మండ‌లి (బీసీసీఐ) భారీ ఆశ‌లే పెట్టుకుంది. రాబోయే రోజుల్లో ఐసీసీ నిర్వ‌హించే కీల‌క టోర్నీలు ముందున్న నేప‌థ్యంలో జ‌ట్టుకు గౌతీ మెరుగైన ఫ‌లితాల‌తో పాటు ట్రోఫీలు తీసుకొస్తాడ‌ని బీసీసీఐ గంపెడాశ‌తో ఉంది. ఇందులో భాగంగానే అత‌డికి న‌చ్చిన కోచింగ్ సిబ్బందిని నియ‌మించుకునే స్వేచ్ఛ‌నిచ్చింది. అయితే గంభీర్ ఎంపిక త‌ర్వాత భార‌త క్రికెట్‌లో జ‌రుగుతున్న ఏకైక చ‌ర్చ అస‌లు కోహ్లీతో హెడ్‌కోచ్ ఎలా నెట్టుకొస్తాడు? అనేదే.

గంభీర్-కోహ్లీ మ‌ధ్య విభేదాలున్నాయ‌న్న‌ది జ‌గ‌మెరిగిన స‌త్యం. ఈ ఇద్ద‌రూ ఐపీఎల్ సందర్భంగా గ‌తంలో ప‌లుమార్లు ఢీ అంటే ఢీ అనుకున్నారు. దీంతో గంభీర్ కోచ్‌గా ఎంపిక కాగానే జ‌ట్టులో కోహ్లీ ప‌రిస్థితేంటి? అన్న వాద‌న మొద‌లైంది. గ‌త ఐపీఎల్‌లో ఈ ఇద్ద‌రూ కౌగిలించుకుని స్నేహ‌భావం చాటుకున్నా అదంతా కెమెరాల కోస‌మేన‌ని క్రికెట్ విశ్లేష‌కులు భావించారు. ఇదిలాఉండ‌గా తాజాగా వెలువ‌డుతున్న నివేదిక‌ల ప్ర‌కారం.. గంభీర్‌ను కోచ్‌గా నియ‌మిస్తున్న విష‌యాన్ని బీసీసీఐ మాట‌మాత్రానికైనా జ‌ట్టులో సీనియ‌ర్ ఆట‌గాడిగా ఉన్న కోహ్లీకి చెప్ప‌లేదంట. అయితే ప్ర‌స్తుత సార‌థి రోహిత్ శ‌ర్మ‌తో పాటు భావి సార‌థిగా భావిస్తున్న హార్దిక్ పాండ్యాకు మాత్రం దీనిగురించి స‌మాచారం అందించిన‌ట్టు బోర్డు వ‌ర్గాలు చెబుతున్నాయి.

కోహ్లీ ఇదివ‌ర‌కే టీ20ల‌కు రిటైర్మెంట్ ప్ర‌క‌టించ‌గా వ‌చ్చే ఏడాది జ‌రిగే ఐసీసీ చాంపియ‌న్స్ ట్రోఫీ త‌ర్వాత వ‌న్డేలు కూడా ఆడ‌తాడో లేదోనన్న వాద‌న బ‌లంగా వినిపిస్తోంది. ఒక్క టెస్టుల‌లో మాత్రం కోహ్లీ ఇంకా చాలాకాలంపాటు కొన‌సాగే అవ‌కాశ‌ముంది. దీంతో బీసీసీఐ కూడా భ‌విష్య‌త్ టోర్నీల నేప‌థ్యంలో కోహ్లీకీ అంత ప్రాముఖ్య‌త ఇవ్వ‌డం లేద‌న్న వాద‌న‌లు వినిపిస్తున్నాయి. కోహ్లీ, రోహిత్ స్థానాల‌ను భ‌ర్తీ చేసే ఆట‌గాళ్ల‌ను తీర్చిదిద్ద‌డం, 2026 టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌, 2027 వ‌న్డే వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ నాటికి బ‌ల‌మైన జ‌ట్టును త‌యారుచేయ‌డం వంటి దీర్ఘ‌కాలిక ప్ర‌ణాళిక‌ల‌తో ఉన్న బీసీసీఐ.. ఈ విష‌యాన్ని లైట్ తీసుకున్న‌ట్టు తెలుస్తోంది.

