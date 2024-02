BCCI Central Contracts | ఉందిలే మంచి కాలం ముందుముందున..! కుర్రాళ్లకు బీసీసీఐ బంపరాఫర్‌

February 28, 2024 / 07:09 PM IST

BCCI Central Contracts | రోహిత్‌ శర్మ, విరాట్‌ కోహ్లీ, రవిచంద్రన్‌ అశ్విన్‌, మహ్మద్‌ షమీ, రవీంద్ర జడేజా.. సుమారు 10-15 ఏండ్లుగా భారత క్రికెట్‌ విజయాలలో వీళ్ల పాత్రపై సగటు భారత క్రికెట్‌ అభిమానిని ఎవరిని అడిగినా చెబుతారు. కానీ ఇంచుమించుగా వీళ్లంతా కెరీర్‌ చరమాంకంలో ఉన్నవాళ్లే. ఈ దిగ్గజ క్రికెటర్లంతా మహా అయితే మరో రెండు మూడేండ్ల కంటే ఎక్కువ ఆడతారనుకోవడమూ అత్యాశే.. ఈ నేపథ్యంలో భారత క్రికెట్‌ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ) కుర్ర క్రికెటర్లకు పెద్దపీట వేసింది. మునుపెన్నడూ లేనివిధంగా బీసీసీఐ తాజాగా విడుదల చేసిన సెంట్రల్‌ కాంట్రాక్టులలో ఏకంగా పది మంది యువ క్రికెటర్లకు చోటిచ్చింది. వీరిలో అత్యధికులు గతేడాది భారత జట్టుకు అరంగేట్రం చేసినవాళ్లే కావడం గమనార్హం. యశస్వీ జైస్వాల్‌, రింకూ సింగ్‌, తిలక్‌ వర్మ, జితేశ్‌ శర్మ, ముఖేష్‌ కుమార్‌, అవేశ్‌ ఖాన్‌, రవి బిష్ణోయ్‌, రవి బిష్ణోయ్‌లు కాంట్రాక్టులు దక్కించుకున్నారు.

సీనియర్లు కెరీర్‌ చివరిదశలో ఉన్న నేపథ్యంలో యువ క్రికెటర్లకు బీసీసీఐ పెద్దపీట వేసింది. గతేడాది వెస్టిండీస్‌ టూర్‌లో అరంగేట్రం చేసి ప్రస్తుతం ఇంగ్లండ్‌తో టెస్టు సిరీస్‌లో ఏకంగా రెండు డబుల్‌ సెంచరీలు చేసిన యశస్వీ జైస్వాల్‌కు నేరుగా గ్రేడ్‌ ‘బీ’ కాంట్రాక్టు ఇచ్చింది. రింకూ, తిలక్‌, దూబే, జితేశ్‌, ముఖేష్‌, ప్రసిధ్‌, అవేశ్‌, రజత్‌, బిష్ణోయ్‌లు గ్రేడ్‌ ‘సీ’ కాంట్రాక్టు పొందారు. సీ గ్రేడ్‌లో ఉన్న క్రికెటర్లలో సంజూ శాంసన్‌, అర్ష్‌దీప్‌ సింగ్‌, కెఎస్‌ భరత్‌లు మాత్రమే గతేడాది లిస్ట్‌లో ఉన్నారు.

Additionally, athletes who meet the criteria of playing a minimum of 3 Tests or 8 ODIs or 10 T20Is within the specified period will automatically be included in Grade C on a pro-rata basis.

