March 28, 2023 / 03:57 PM IST

Mankading : ఆస్ట్రేలియా దేశవాళీ క్రికెట్‌లో ఆస‌క్తిక‌ర సంఘ‌ట‌న చోటుచేసుకుంది. బౌల‌ర్ మ‌న్క‌డింగ్ చేయ‌డంతో చిర్రెత్తుకొచ్చిన బ్యాట‌ర్ ఏం చేశాడో తెలుసా..? కోపంగా బ్యాట్‌ను విసిరేశాడు. అంతేకాదు ఆ బౌల‌ర్‌ను దూషించుకుంటూ మైద‌నాం వీడాడు. క్లారెమాంట్(Claremont), న్యూ నార్‌ఫోక్(New Norfolk) జ‌ట్లు త‌ల‌ప‌డిని మ్యాచ్‌లో ఈ సంఘ‌ట‌న జ‌రిగింది. నాన్‌స్ట్ర‌యిక్‌లో ఉన్న జ‌రోడ్ క‌యే(Jarrod Kaye) బౌల‌ర్ బంతి విస‌ర‌డానికి ముందే క్రీజు దాటాడు. అది గ‌మ‌నించిన బౌల‌ర్ వెంట‌నే మ‌న్క‌డింగ్ చేసి, ఔట్ అంటూ అంపైర్ వైపు చూశాడు. దాంతో, ఫీల్డ్ అంపైర్ వెంట‌నే ఔట్ ఇవ్వ‌కుండా థ‌ర్డ్ అంపైర్ నిర్ణ‌యానికి వ‌దిలేశాడు. థ‌ర్డ్ అంపైర్ జ‌రోడ్‌ను ఔట్‌గా ప్ర‌క‌టించాడు.

ఊహించ‌ని ప‌రిణామంతో తీవ్ర అసంతృప్తికి గురైన అత‌ను పెవిలియ‌న్ వెళ్తూ వెళ్తూ బ్యాట్‌, గ్లోవ్స్‌ను దూరంగా విసిరేశాడు. అంతేకాదు ఆ బౌల‌ర్, అంపైర్‌పై జ‌రోడ్ అస‌హ‌నం వ్య‌క్తం చేశాడు. నాన్‌స్ట్రయిక‌ర్ ర‌నౌట్ చ‌ట్ట‌బ‌ద్ద‌మేన‌ని ఐసీసీ, మ‌రిలేబోన్ క్రికెట్ క్ల‌బ్ ప‌దేప‌దే చెప్పినా ఆస్ట్రేలియ‌న్లు దాన్ని తేలిక‌గా తీసుకోవ‌డం లేదు అన‌డానికి ఇదొక ఉదాహ‌ర‌ణ‌.

మొద‌ట బ్యాటింగ్ చేసిన న్యూ నార్‌ఫోక్ 50 ఓవ‌ర్ల‌లో 7 వికెట్ల న‌ష్టానికి 263 ర‌న్స్ చేసింది. ఛేజింగ్‌లో క్ల‌రెమాంట్ జ‌ట్టు 214 ప‌రుగుల‌కే ఆలౌట్ అయింది. జ‌రోడ్ క‌య (43), రిక్ మార్టిన్ (70) మాత్ర‌మే రాణించారు. కీల‌క ఇన్నింగ్స్ ఆడుతున్న స‌మ‌యంలో మ‌న్క‌డింగ్ ద్వారా ఔట్ కావ‌డంతో జ‌రోడో తీవ్రంగా నిరాశ చెందాడు.

A Tasmanian cricketer was NOT happy after getting out via a Mankad and launched his bat, helmet and gloves into the air! 🤬🤯 pic.twitter.com/y64z4kwpE3

— Fox Cricket (@FoxCricket) March 28, 2023