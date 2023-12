December 8, 2023 / 02:17 PM IST

BANvsNZ: బంగ్లాదేశ్‌-న్యూజిలాండ్‌ మధ్య ఢాకా వేదికగా జరుగుతున్న రెండో టెస్టు రసవత్తరంగా సాగుతోంది. తొలి రోజే స్పిన్నర్లు పండుగ చేసుకున్న ఈ మ్యాచ్‌లో రెండో రోజు వర్షం కారణంగా ఆట అర్థాంతరంగా రద్దు కాగా మూడో రోజు కివీస్‌ ఇన్నింగ్స్‌ రెండో సెషన్‌లోనే ముగిసింది. తొలి రోజు 55-5 పరుగుల వద్ద ఇన్నింగ్స్‌ ముగించిన కివీస్‌.. మూడో రోజు 37.1 ఓవర్లలో 180 పరుగులకే ఆలౌట్‌ అయింది. ఆ జట్టులో గ్లెన్‌ ఫిలిప్స్‌ (72 బంతుల్లో 87, 9 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లు) రాణించడంతో కివీస్‌ ఆ మాత్రం స్కోరైనా చేయగలిగింది.

మూడో రోజు ఆట ఆరంభమైన తొలి సెషన్‌లోనే డారెల్‌ మిచెల్‌ (18)ను నయీమ్‌ హుస్సేన్‌ ఔట్‌ చేయడంతో కివీస్‌ వికెట్ల వేట మొదలైంది. ఆ తర్వాత మిచెల్‌ శాంట్నర్‌ (1) కూడా విఫలమవగా పేసర్‌ కైల్‌ జెమీసన్‌ (20) సాయంతో ఫిలిప్స్‌ కివీస్‌ స్కోరుబోర్డును నడిపించాడు. స్పిన్నర్లకు అనుకూలంగా ఉన్న పిచ్‌పై బంగ్లా స్పిన్‌ వీరులను ఎదిరించి నిలిచాడు. ఈ ఇద్దరూ 8వ వికెట్‌కు 55 పరుగులు జోడించారు. జెమీసన్‌ ఔటైనా సారథి టిమ్‌ సౌథీ (14)తో కలిసి ఫిలిప్స్‌ బంగ్లా స్కోరు (172)ను దాటాడు. కానీ షోరిఫుల్‌ ఇస్లాం అతడిని పెవిలియన్‌ చేర్చడంతో కివీస్‌ కథ ముగిసింది. ఆ జట్టుకు తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో కేవలం 8 పరుగుల స్వల్ప ఆధిక్యం మాత్రమే దక్కింది.

Incredible innings by Glenn Philips!

87 runs off just 72 balls – a true display of resilience and skill. In a tough situation at 97/7, he stepped up and delivered an iconic performance.#BANvsNZ pic.twitter.com/xyOpwNGXgF

— NARAYAN (@CricNarayan) December 8, 2023