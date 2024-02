February 24, 2024 / 08:03 PM IST

WPL 2024 : మ‌హిళ‌ల ప్రీమియ‌ర్ లీగ్ రెండో సీజ‌న్ తొలి మ్యాచ్‌లో రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు త‌డ‌బ‌డుతోంది. యూపీ వారియ‌ర్స్‌తో సొంత మైదానంలో జ‌రుగుతున్న మ్యాచ్‌లో ప‌వ‌ర్ ప్లేలోనే ఆ జ‌ట్టు ఓపెనర్లు పెవిలియ‌న్ చేరారు. గ్రేస్ హ్యారిస్ ఓవ‌ర్లో సోఫె డెవిన్(1) ఎల్బీగా ఔట‌వ్వ‌గా.. కెప్టెన్ స్మృతి మంధాన(13) ఫుల్ షాట్ ఆడ‌బోయి వ్రిందా దినేశ్ చేతికి చిక్కింది.

దాంతో, బెంగ‌ళూరు జ‌ట్టు 36 ప‌రుగుల‌కే ప్ర‌ధాన వికెట్లు కోల్పోయింది. ప్ర‌స్తుతం ఎలీసా పెర్రీ(7 నాటౌట్ : 1ఫోర్), స‌బ్బినేని మేఘ‌న (28 నాటౌట్ : 5 ఫోర్లు) ఆడుతున్నారు. 7 ఓవ‌ర్లకు బెంగ‌ళూరు స్కోర్.. 51/2.

