December 27, 2023 / 03:19 PM IST

NZ vs BAN : న్యూజిలాండ్ గ‌డ్డ‌పై టెస్టు, వ‌న్డే విజ‌యంతో చ‌రిత్ర సృష్టించిన బంగ్లాదేశ్(Bangladesh) మ‌రో సంచ‌ల‌నం న‌మోదు చేసింది. బుధ‌వారం మొద‌లైన‌ టీ20 సిరీస్‌లో కూడా న‌జ్ముల్ హుసేన్ శాంటో(Najmul Hussain Shanto) సేన‌ బోణీ కొట్టింది. నేపియ‌ర్‌లో జ‌రిగిన తొలి మ్యాచ్‌లో 5 వికెట్ల తేడాతో అద్భుత విజ‌యం సాధించింది.

తొలుత బౌలర్లు కివీస్‌ను 134 ప‌రుగుల‌కే క‌ట్ట‌డి చేశారు. స్వ‌ల్ప ల‌క్ష్య ఛేద‌న‌లో ఓపెన‌ర్ లిట్ట‌న్ దాస్‌(42 నాటౌట్) చివ‌రిదాకా నిల‌బ‌డ‌గా.. యువ ఆల్‌రౌండ‌ర్ మెహిదీ హ‌స‌న్(19 నాటౌట్) మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌తో జ‌ట్టును గెలిపించాడు. దాంతో బంగ్లా ఆధిక్యంలోకి దూసుకెళ్లింది.

BANGLADESH HAVE THEIR MAIDEN T20I WIN OVER NZ IN NZ 👏

Litton Das, the hero as Bangladesh go 1-0 up in a nervy chase! https://t.co/WxoMaMuqks | #NZvBAN pic.twitter.com/XlYG0YoWhS

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) December 27, 2023