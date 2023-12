Bus accident | అదుపుతప్పి గోతిలోకి దూసుకెళ్లిన టూరిస్టు బస్సు.. 32 మందికి గాయాలు

December 27, 2023 / 03:13 PM IST

Bus accident : యాత్రికులతో వెళ్తున్న ఓ బస్సు అదుపుతప్పి రోడ్డు పక్కన ఉన్న గోతిలోకి దూసుకెళ్లింది. ఈ ప్రమాదంలో బస్సులోని యాత్రికుల్లో 32 మందికి గాయాలయ్యాయి. బాధితులంతా ప్రస్తుతం ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఒడిశా రాష్ట్రంలో కంధమాల్‌ జిల్లాలోని బ్రాహ్మిణిగావ్‌ పోలీస్‌ స్టేషన్‌ పరిధిలో ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది.

ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే స్థానికుల ద్వారా సమాచారం అందుకున్న బ్రాహ్మిణిగావ్‌ పోలీసులు.. డారింగ్‌బది పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బందితో కలిసి హుటాహుటిన ఘటనా ప్రాంతానికి చేరుకున్నారు. క్షతగాత్రులను బస్సు నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చి సమీప ఆస్పత్రికి తరలించారు. పశ్చిమబెంగాల్‌కు చెందిన 50 మంది ఓ ప్రైవేట్‌ ట్రావెల్స్‌ బస్సులో టూర్‌కు వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది.

#WATCH | Kandhamal, Odisha: 32 people were injured as a tourist bus fell into a gorge near Brahmnigaon police limits. Police from Brahmanigaon and Daringbadi along with the fire brigade reached the spot to rescue the injured. The tourist bus was from West Bengal. pic.twitter.com/bIJUnSk0U9

