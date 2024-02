February 15, 2024 / 09:29 PM IST

Badminton Asia Team Championships 2024 | మలేషియా వేదికగా జరుగుతున్న బ్యాడ్మింటన్‌ ఆసియా టీమ్‌ ఛాంపియన్‌షిప్స్‌లో భారత పురుషుల జట్టు పోరాటం ముగిసింది. అమ్మాయిలు చైనా గండాన్ని దాటినా అబ్బాయిలు మాత్రం దాటలేకపోయారు. బుధవారం జరిగిన క్వార్టర్‌ ఫైనల్స్‌ పోరులో భారత్‌ 2-3 తేడాతో చైనా చేతిలో ఓటమి పాలైంది. మంగళవారం 4-1 తేడాతో హాంకాంగ్‌ను ఓడించిన భారత్‌.. క్వార్టర్స్‌లో మాత్రం కీలక ఆటగాళ్లు దూరమవడంతో ఓటమి పాలైంది.

ఐదు మ్యాచ్‌లు (మూడు సింగిల్స్‌, రెండు డబుల్స్‌) గా సాగే ఈ ఈవెంట్‌లో తొలి మ్యాచ్‌లో హెచ్‌ఎస్‌ ప్రణయ్‌.. 6-21, 21-18, 21-19 తేడాతో వెంగ్‌ హాంగ్‌ యంగ్‌ను ఓడించాడు. మరో సింగిల్స్‌లో లక్ష్య సేన్‌ కూడా.. 21-11, 21-16 తేడాతో లె లాన్‌ జి ని చిత్తు చేశాడు. కానీ డబుల్స్‌లో భారత్‌ చిరాగ్‌ శెట్టి, సాత్విక్‌ జోడీని పక్కనబెట్టి సూరజ్‌ గోలా – పృథ్వి కృష్ణమూర్తిలతో బరిలోకి దిగింది. ఈ జోడీ.. 13-21, 9-21 తేడాతో రెన్‌ జియాంగ్‌ యు – జి హామ్‌ నాన్‌ చేతిలో ఓడిపోయింది. మరో డబుల్స్‌లో ఎం.ఆర్‌. అర్జున్‌ – ధృవ్‌ కపిల ద్వయం.. 15-21, 21-19, 21-19 తేడాతో చెన్‌ బొ యంగ్‌ – లి యి చేతిలో పరాభవాన్ని ఎదుర్కుంది.

